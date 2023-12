Le quisieron robar y no pudieron: quedó sangre en la puerta

26 diciembre, 2023

En la madrugada de Noche Buena, Carlos Ferreyra sufrió un intento de un robo en su casa, que, si bien finalmente no tuvo éxito, se encontró con consecuencias desagradables que dejaron los malvivientes.

En diálogo con LU 24, el vecino dio detalles sobre el hecho: “estábamos en las fiestas en mi casa y mi mamá vive al lado, entre el 600 y el 700 del Líbano. Quisieron entrar por el patio, se ve que conocían porque fueron derecho a una puerta que parece vulnerable, pero de adentro tiene una reja muy fuerte, que la hice hace muchos años. A mi entender, le han metido una patada y quedó atrancada, está todo lleno de sangre.

Fue una patada al vidrio, o con el brazo. Se encontraron con que estaba la reja del otro lado. Por suerte no me robaron nada, porque la reja me salvó. Tres Arroyos es chico, averiguaremos en el Hospital a ver si fue alguien. El robo es algo que no se va a terminar nunca por desgracia, veremos que hará Juan Apolonio en su cargo, yo creo que es muy capaz.”

