Le robaron a Pancho Santarén en Cosquín

30 enero, 2024

Nuestro compañero Pancho Santarén y corresponsal de la emisora en las jornadas que se desarrollaron el pasado fin de semana en Cosquín, sufrió el robo de algunos materiales de trabajo en el lugar dónde se hospedaba. En diálogo con LU 24, nos comentó sobre este desafortunado hecho que vivió.

“el día sábado yo llevé mi equipo de transmisión para poder hacerlo el programa desde ahí, con un buen audio y una inversión que vengo haciendo hace unos años. Trabajando en el festival, me estaba hospedando en la casa de una familia amiga, que está ubicada a 15km de Cosquín”, comentó.

Y agregó: “eso era en Villa Parque Síquiman y resulta que cuando fui a trabajar al escenario mayor, me encontré con que los amigos de lo ajeno nos habían robado todo. Se llevaron el equipo de transmisión, con las consolas, el micrófono, cables y cosas técnicas que son difíciles de recuperar, me han costado mucho. Vale mucho en lo económico y también en lo histórico, porque son cosas que vengo recolectando hace tiempo”.

Cabe destacar que, en su momento, en tiempos de pandemia, este equipo fue utilizado por Pancho para realizar “Folclore en los Tres Arroyos”.

Finalmente, y pese a lo sufrido, se mostró optimista y concluyó: “hay una demostración de solidaridad inmensa entre los colegas difusores de folclore y el pueblo dónde me robaron. Al ser todos periodistas, también está ocasionando un revuelo importante y yo hace 14 años que voy a Cosquín, así que conozco gente que trabaja con ese tipo de cosas. Si ven que están ofreciendo algo de eso algunos estarán al tanto de que pueda ser mío.”

