Le robaron la moto a una enfermera del Hospital

13 noviembre, 2023

En las últimas horas le robaron la moto a la enfermera Rosa Andrada, quien al salir de trabajar en el Centro Municipal de Salud se encontró con que su Corven Mirage 110 cc no estaba en el bicicletero en el que la había dejado. En diálogo con LU 24, contó sobre lo sucedido.

“Salí alrededor de 00:10 de trabajar y me encontré con el bicicletero abierto y que no estaba mi moto, mis compañeras llamaron a la Policía y después radicamos la denuncia”, contó.

“En el semáforo ubicado frente al Hospital hay una cámara y se supone que la van a solicitar”, agregó.

“Mi hijo, mi yerno y gente conocida publicaron en redes sociales y un señor nos envió fotos de plásticos que encontró en el Parque Miedan que podrían ser de la moto”, indicó.

Describió que “es celeste, tirando a azul brilloso, es muy común porque hay muchas acá en Tres Arroyos. Le falta el espejo derecho y el botoncito de la luz que está del lado izquierdo”.

El vehículo es su medio de movilidad. “Vivo lejos del centro y voy a trabajar todos los días en distintitos horarios”, expresó.

Ante cualquier información, comunicarse con Rosa a través de redes sociales.

