Le robaron la motoguadaña pero volvió a trabajar gracias a la ayuda de vecinos

21 mayo, 2021 Leido: 104

Omar Blanco, el trabajador al que le sustrajeron una motoguadaña el viernes último mientras trabajaba, expresó su agradecimiento con vecinos que lo ayudaron. “Me llamó gente que no conocía, estoy agradecido de corazón. Una familia me llamó para que vaya a su casa, y me ofreció una herramienta para seguir adelante. Un colega mío, Cristian, me trajo una máquina a casa para que siga trabajando. Yo soy una persona de laburo, a quien me robó le deseo que sea feliz”, sostuvo.

Blanco comenzó a realizar la tarea de mantenimiento de parques, poda, limpieza de terrenos y cortes de pasto el año pasado, en plena pandemia, y desde ese momento nunca dejó de hacerlo. “La gente me da confianza dejándome entrar a su casa, si me dan trabajo yo soy agradecido, y por supuesto con la radio también que me dio la oportunidad de que me escuchen”, finalizó.

Volver