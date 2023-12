Le vaciaron la cuenta DNI con una falsa promoción de Netflix

5 diciembre, 2023

Viviana Ortiz, vecina de Tres Arroyos, sufrió hace unas horas el vaciamiento de su cuenta DNI tras una estafa que promovía el descuento en la plataforma Netlfix. En diálogo con LU 24, este martes contó lo sucedido.

“Yo mire en redes sociales la propagada de Netflix que daba un descuento del 40% con cuenta DNI y te comunicabas por Whastapp. Me llamaron por ahí y atendí, me explicaron y me pidieron anotar un número. Inclusive, e felicitaron porque en un principio yo estaba un tanto desconfiada.”, explicó.

Y agregó: “me pidieron que copie ese número, y cuando corto, voy a la cuenta DNI, me di cuenta que me la habían vaciado y sólo tenía $133. Cobré el viernes la jubilación y sólo pude comprar carne el sábado, ahora no me queda ni para un alfajor. Fui al banco, porque tenía miedo que me la sigan usando, pero no me pudieron dar ninguna solución porque no tenía seguro. Sólo me dejaron cambiar la contraseña, pero no mucho más que eso.”

