Leandro de la Cal recibió mención de honor en el concurso de cuentos “Haroldo Conti”

19 noviembre, 2020 Leido: 4

Con su cuento “Corralones”, el tresarroyense Leandro de la Cal es uno de los acreedores a las 12 menciones de honor del concurso literario “Haroldo Conti” Edición Bicentenario, que organiza la cartera de Cultura del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Del certamen, destinado a jóvenes autores, participaron 2140 personas. “El premio es la publicación, por Ediciones Bonaerenses, de una antología que va a estar disponible en formato papel y digital.

Yo venía escribiendo desde hace tiempo pero nunca me había animado a participar; la seguridad me la dieron el taller del que estoy participando, con la profesora Sandra Staniscia, y mis compañeros. Por eso les agradezco a ellos, a la Asociación de Abogados que brinda el espacio para el taller, por este espacio de intercambio entre lectores y autores”, contó hoy a LU 24.

“Corralones” parte de la situación cotidiana de un personaje que va a hacer una compra a una verdulería, no tiene el barbijo puesto y decide tomar uno que encuentra en la calle. “Desde allí se desencadenan una serie de cuestiones como un contagio, una situación de violencia con la familia”, adelantó.

Volver