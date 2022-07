Leandro Fernández descartó que pueda faltar vino como dicen algunos medios

14 julio, 2022

El sommelier Leandro Fernández, habló con LU 24, y consultado respecto a las informaciones que afirmaron en la jornada de este jueves que faltaría vino en nuestro país, en unos 45 días, descartó de plano que ello vaya a ocurrir, y dijo estar “un poco asombrado por la noticia, porque si algo que hay mucho, en Argentina es vino”.

“Ahora estoy como comercial de una bodega y tengo un poco más de conocimiento de lo industrial, desde la misma bodega”, agregó, y relató asimismo sobre la problemática referida a la existencia escasa de botellas, que “hace años que el problema de las botellas es real, sí se consiguen, más caras pero se consiguen, y otro gasto que hay que sumar es el de la etiqueta, el corcho”.

“La información no es real, es un título mal intencionado y genera incertidumbre en el laburante común”

“No es real, genera mucha incertidumbre para el laburante común, genera la famosa especulación, y el panorama nos genera a quienes estamos vendiendo vino; yo debo tener para dos años tranquilos, la noticia no debe haber tenido causas reales por lo que creo que no vamos por ese camino”.

“La gente comparte capturas de pantallas y no lee las notas”

“Creo que puntualmente la nota está enfocada al faltante de vino, es un título muy mal intencionado por gente que está muy en contra de la política de este gobierno, lo usan para “amargarte más”, y la gente no entra a la nota, y sólo comparte capturas de pantallas; yo a medida que la fui leyendo me amargué por un rato nada más”.

“Sería muy bueno dejar de consumir este tipo de informaciones”

“Les preguntaría como calculan los 45 días, y reitero que no va a faltar vino”, reiteró y afirmó, y desde mi lugar creo que sería muy bueno que dejemos de consumir este tipo de información, para no amargarnos más; yo desconocía el resto de la noticia, y no era de ese tenor, tenemos que dejar de consumir ese tipo de noticias”.

