Leda Bergonzi la mujer de los milagros el 20 en el polideportivo

9 septiembre, 2025 0

La rosarina Leda, a la que se le adjudican poderes de sanación estará el sábado 20 en Tres Arroyos.

La actividad comenzará a las 9 de la mañana en el polideportivo.

Su presencia ha sido declarada de interés Municipal.

Todavía quedan algunos accesos para estar presente.

Se piden por whatsapp al 2983 410031.

La entrada es gratuita. Solo se pide de voluntad un alimento no perecedero y para equilibrar los gastos de movilidad, sonido y otros detalles se vende un bono donación de 4.000 pesos, el que puede solicitarse al mismo teléfono.

