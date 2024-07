Ledesma: “Hay que contextualizar el momento actual por menor movimiento en Vacaciones”

El Director de Turismo municipal, Pablo Ledesma, habló con LU 24 sobre las propuestas de Vacaciones de Invierno en el distrito y las reuniones mantenidas con los diferentes prestadores turísticos en el distrito.

El funcionario dijo inicialmente que “no ha habido un movimiento grande en las localidades porque no hay un movimiento grande en el país; hay que contextualizar el momento en el que vivimos, por lo que nos juntamos con los prestadores para tener al menos una oferta”.

“El sábado a la noche hubo siete restaurantes abiertos en Claromecó, los hoteleros se juntaron y hay 300 plazas en deposición. Lo que establecimos fue una estrategia para los propietarios de segunda residencia para quienes no pueden ir a esquiar a Bariloche, por lo que tengan una oferta y sepan que somos una alternativa”, sostuvo.

“Hay prestadores que tienen reservas reales: en el Hotel Buena Vista, en tanto en la Posta de Faro hubo música y se nota un poco mas de movimiento. El fin de semana que viene tenemos la feria Inverná en el Espacio de Arte en Claromecó y el municipio está trabajando en su difusión; y hoy estuve en la inauguración de un mirador en el nuevo parador en Reta de la familia Merino”, manifestó Ledesma.

Sobre la proyección a futuro, por ejemplo a la Primavera y haciendo un balance del Verano que pasó, dijo que “yo soy de caminar y visitar a los prestadores, el otro día fui a visitar a Miguel del Camping del ACA y me dice que no he visto una mala temporada como la del verano pasado, fue peor que la del 2001, y ante esta coyuntura que se tocó en el Consejo Provincial del Turismo, sabemos que hay una caída abrupta del consumo en un 40%, ciento y la gente saca primero de la vista las cosas que no son imprescindibles; el propio ministro Augusto Costa dijo que ante la opción turismo o remedios, obvio elige los remedios: por lo que la decisión que tomamos desde que empezamos la gestión es la decisión de Pablo, el intendente, de seguir hablando con la gente pero con la verdad, diciéndole lo que sucede, y preparando nuevos atractivos, como lo que hicimos para Semana Santa”.

“Yo le confié a los prestadores y nos planeamos que venían tiempos difíciles y hay una realidad en el distrito que no hay cámaras específicas para tratar con los mismos en el distrito”, expresó y agregó a modo de ejemplo que “yo les decía que se imaginaran para este Verano, que nosotros tenemos detectadas unas 12 mil camas en nuestro distrito y si queremos llevarlo a número están distribuidas más o menos en 3000 cabañas, y una cabaña este verano salía 50 mil pesos; y yo les decía que si les pido una noche de enero, una noche de febrero y una noche de marzo son 150 mil pesos, pero si los multiplico por 3000 ustedes les van a generar 450 millones de pesos al año, y ahí si el Estado va a poder poner plata en Turismo pero mientras la economía del distrito no este impactada por el sector es poco lo que podemos hacer”.

