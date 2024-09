Ledesma: “Queremos regularizar alojamientos y servicios para ordenar el turismo”

El director de Turismo de la Municipalidad, Pablo Ledesma en contacto con LU 24 se refirió a las características que tendrá el programa lanzado este martes que apunta a regularizar el tema de los alojamientos y servicios turísticos en el distrito, con la mirada puesta en poder tener elementos para conformar una oferta organizada ante los requerimientos de quienes visitan los diferentes lugares que ofrece Tres Arroyos.

“Es un programa de beneficios para el sector, de una manera amigable para dotar de herramientas a los prestadores, tiene que ver con el alojamiento, alimentación y actividades afines, y en nuestro distrito tenemos una informalidad muy grande en lo que respecta a las habilitaciones, por lo que esta informalidad que surge a partir de una invisibilización del sector turístico, porque si uno lo compara el sector agropecuario tiene un 95% de cobrabilidad de tasas, el turismo es inversamente proporcional”, dijo el funcionario.

“Lo que hemos hecho es convocar a los prestadores que estén interesados en ingresar a la nueva página que estamos armando, ya que los turistas ingresan a estos sitios por seguridad, e incluso ofrecer la posibilidad que quieran y tengan las ganas de habilitarse, puedan tener el alojamiento ordenado y esto será un motor de reservas ya que la gente lo hace en los sitios habilitados porque los consideran seguros”, agregó.

“Con el inicio del trámite ya tendrán hasta pasada Semana Santa, el tiempo para poner en orden los planos de electricidad o seguridad e higiene en el número más grande que tenemos que son cabañas y departamentos de alquiler, por lo que extendemos ese tiempo para que puedan haber ganado algún manguito y poder regularizarse””, explicó.

“Tenemos que poner en estado la política de seducción, invitarlos a regularizar sus comercios, ya que no son valores onerosos habilitarse, estamos hablando de 25 mil pesos, es el alojamiento de una persona una sola noche”, manifestó.

Ledesma comparó la situación y dijo que “cuando uno quiere comer un chorizo seco va a una carnicería y no se juega a comprarlo en cualquier lado”, y dijo a su vez que “nosotros si el alojamiento no está habilitado y viene gente a quejarse por una estafa, no podemos hacer nada, pero tenemos las herramientas para quienes sí lo están”.

“Esto es un poco lo que dijo el intendente desde el primer momento, y lo que nosotros estamos haciendo ahora es plantear políticas públicas de turismo que no se han dado; yo pasé por la dirección en 2016 y ya esto sucedía: habíamos detectado, en ese entonces, 726 establecimientos de los cuales había sólo 17 registrados, en este momento hay 1117 alojamientos detectados en el distrito y hay solamente 26 habilitados, 9 más”, informó.

“Hay que tener en cuenta asimismo que cuando los prestadores nos reclaman sobre el estado de las calles, o de hacer algunas fiestas, nosotros desde el turismo no recibimos nada”, concluyó.

