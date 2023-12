Ledesma se instalará en Claromecó con la premisa de mantener permanente contacto con prestadores

1 diciembre, 2023

El Lic. Pablo Ledesma volverá a ser el director municipal de Turismo de Tres Arroyos tras ocupar el cargo entre 2015 y 2017.

“Estoy contento, no lo esperaba, me sorprendió el pedido de Pablo (Garate), con él no había interactuado cuando estuve en Tres Arroyos y le estoy muy agradecido”, contó a LU 24.

Comentó que comenzará con “las asignaturas pendientes que quedaron en 2017 y hay que seguir trabajando. El mundo cambió después de la pandemia y hay que adaptarse, elaborar un diagnóstico y ver lo que se ha hecho”.

Contó que mantuvo conversaciones con Oscar Chan, actual responsable del área, e indicó que en los próximos días mantendrán un encuentro.

Asimismo, explicó que desarrolla su labor bajo tres ejes primordiales: planificación, desarrollo y gestión.

Además, confirmó que se instalará en Claromecó y aseguró que mantendrá contacto permanente con los prestadores.

Ledesma tiene un recorrido de 20 años en el sector. Actualmente es secretario del área en Adolfo Alsina, donde terminó el plan estratégico de turismo sustentable y destacó que “a partir de ayer, Carhué pasó a ser el primer destino del país totalmente gamificado y con las nuevas tecnologías aplicables. A través de una aplicación la gente tiene toda la información de un modo lúdico”.

