Ledesma y el turismo en el distrito: “Necesitamos estar en el inconsciente colectivo de la gente”

19 junio, 2024

El director de Turismo municipal, Pablo Ledesma, trazó un panorama respecto a la situación que vive el sector en el distrito y los trabajos que realiza su dependencia destinados a capacitar en marketing turístico a los prestadores privados.

“Estamos aprovechando la oferta complementaria como el campo el mar y el rio, con actividades que prestan los privados: en sus productos tienen organizadas sus actividades, lo que nos ocupa y preocupa sobre cómo se presentan los destinos”, expresó.

“Como decimos siempre, la gente no consume destinos turísticos: la gente llega a destino y consume los productos del sector privado como la gastronomía, la hotelería las actividades recreativas; nosotros en algunos destinos lo tenemos muy consolidado y en otros no tanto, entonces lo que tratamos de hacer desde la Dirección de Turismo, es promocionar como oferta lo que tienen los distintos destinos del distrito”.

“No podemos decir que vamos a tener un buen fin de semana largo”

Ledesma se refirió a la crisis por la que atraviesa el turismo en todo el país, y dijo que “hay una caída del sector abrupta; de hecho Bariloche hasta la semana pasada tenía un 20% de reservas, y nosotros no podemos pretender decir que vamos a tener un buen fin de semana, porque sabemos que somos un destino básicamente elegido por sol y playa en el verano. No tenemos un turismo de escala que venga a hacer otras cosas que no sea sol y playa durante los meses del verano, por lo que estamos trabajando en la difusión del turismo en cercanía: recorrer el Río Quequén, que pueden recorrer Copetonas y Reta uniendo el circuito que es campo mar y rio, lo de San Mayol, que tiene prestadores para quienes los visitan los fines de semana y para la gente que le interesa los pueblos rurales y salen en sus vehículos a visitarlos, sobre todo el turismo de cercanía.

“Este fin de semana hay menos movimiento que para el fin de semana pasado, entendemos que el fin de semana pasado tenía como tractor el Día del Padre; hay que ver si este fin de semana la gente viene con un contexto turístico o no”, describió.

Sobre el trabajo que encara su área, Ledesma dijo: “estamos planificando la capacitación en marketing turístico: si queremos mostrarnos como una propuesta de invierno sobre todo en los destinos de sol y playa tenemos que estar en el inconsciente colectivo de la gente, y volvemos a decir lo mismo: vendemos destino y lo que estamos tratando de hacer es colaborar con los privados: hay algunas actividades que tienen que ver con el arte sobre todo en Claromecó, y viendo qué hacer en Reta”.

El desafío: armar el sector turístico con verdaderos referentes

“Ha sido un desafío de esta gestión estar con la gente, sentarnos, participar y escuchar para armar el sector turístico que no tiene referentes: cuando el intendente se quiere juntar con el campo llama a la Sociedad Rural; si quiere juntarse con los industriales va a al Parque Industrial, lo mismo la Cámara Económica y Empresaria, pero el turismo no tiene representatividad”, afirmó y dijo que “en ese sentido la de Reta se están juntando para armar una Cámara o la Mesa de Turismo y prestadores de Claromecó también se van a juntar para reunir a los prestadores turísticos y al sector turístico, lo que es para nosotros un importantísimo avance”, concluyó.

Volver