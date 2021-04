Legislación abordó diversos temas en su reunión de la jornada

La Comisión de Legislación del Concejo recibió hoy a trabajadores sociales, que oportunamente tanto en forma local como desde el Colegio que los nuclea, enviaron una nota al cuerpo relacionada con el artículo de una ordenanza vinculada a transparencia pública aprobada recientemente. El presidente de la Comisión, Sebastián Suhit (Todos) indicó que “el planteo de ellos está relacionado con un artículo que establece el carácter público del listado de personas que reciben subsidios municipales, y que consideran vulnera el secreto profesional, dado que cada subsidio surge de un informe técnico de las trabajadoras y trabajadores sociales sobre personas que están en condiciones de vulnerabilidad, y eso puede favorecer la estigmatización. Lo que les explicamos es que el proyecto no estaba orientado a ese fin, sino que se buscaba tener acceso a la ejecución de los fondos públicos sin entrar en las cuestiones técnicas del informe ni estigmatizar a nadie que esté en condiciones de acceder a un derecho social que es propio”.

“Se resolvió acudir a la Asesoría Letrada para que se expida al respecto, al tiempo que buscaremos que la publicación en ese registro no contenga ningún dato sensible sino la forma de acceder a la ejecución de los fondos”, puntualizó.

Por otra parte, se recibió el proyecto de ordenanza de la Agrupación Maradoniana que pide denominar Diego Maradona a una porción de la plaza San Martín. “Se trata de un espacio público, no se persigue un fin comercial ni se trata de una cuestión de marcas”, aclaró Suhit.

Finalmente, se refirió al abordaje de cuestiones relacionadas con el predio que solicitaron los clubes de servicio en el Campus Universitario, específicamente a un reglamento que se les solicitó con miras a la futura aprobación del comodato.

