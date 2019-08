Legislación avanza en el tratamiento de varios expedientes

Además del anunciado proyecto de Juntos por el Cambio y vinculado al medio ambiente, la Comisión de Legislación del Concejo avanzó hoy en el tratamiento de varios expedientes, entre ellos una iniciativa del bloque de Todos que apunta a la creación de un Centro Municipal de Estadísticas, con el fin de obtener datos sociales, económicos y demográficos. “Es una buena idea, ambiciosa pero que no quita que no se pueda llevar adelante, que implica la formación de un equipo de profesionales y la obtención de datos que pueden conseguirse dentro del Municipio en algunos casos, y en otros son de AFIP, SENASA, y no sabemos si están disponibles. Se podría conveniar con una Universidad, hay que seguir trabajándolo”, dijo Daiana De Grazia, presidenta de la Comisión.

Respecto a la ordenanza relacionada con fiestas privadas, la edil admitió que no se ha avanzado aunque persiste la idea de que habría que lograr un marco regulatorio para la Primavera”.

Finalmente, anunció que se dio despacho a un proyecto del concejal Matías Fhurer, que propone extender la prohibición de acampe en la costa de Claromecó, también a Reta y Orense.