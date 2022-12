Legislación: ratifican que es el Ejecutivo el que debe habilitar las fiestas en Claromecó

Una reunión extraordinaria de la Comisión de Hacienda ratificó hoy, tal como lo indicó la edil Daiana De Grazia (Juntos), que es facultad excluyente del Ejecutivo municipal autorizar o no la instalación en Claromecó de un espacio para fiestas al aire libre, un proyecto de Diego Marchini. “No le corresponde al Concejo autorizar este tipo de eventos; eso ya se lo habíamos indicado al señor Marchini, a quien incluso yo acompañé a hablar con el asesor letrado municipal, doctor Hid, quien también le dejó eso en claro”, explicó De Grazia.

Al mismo tiempo, en el encuentro se trató la ordenanza recientemente aprobada sobre nocturnidad, que según los dichos del vecinalista Werner Nickel, no es factible aplicar a pesar de haber sido votada recientemente. En este sentido, De Grazia aclaró que si el Ejecutivo no veta la norma, quedará vigente derogando a la anterior a partir del 18 de diciembre. “La ordenanza fue presentada por nuestro bloque, tuvo aprobación unánime y lamentablemente, después de trabajarla durante todo el año, tarde los concejales vecinalistas se dieron cuenta que había que modificarla. Para poder aprobar esta ordenanza, que los vecinalistas también votaron, se citó a todos los actores involucrados. Sin embargo se perdió tiempo, porque pasado un año hay que volver a trabajar sobre el mismo tema. Por eso espero que quede firme, no obstante lo cual le propusimos al doctor Nickel que traiga a la comisión las modificaciones que crea pertinentes, para poder analizarlas y que no quede todo en cosas que se dicen”, concluyó.

