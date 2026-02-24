Legislatura: Kicillof abrirá sesiones el lunes en medio del paro docente

24 febrero, 2026 1

La Legislatura atraviesa días de negociaciones intensas. Mientras en Diputados definen el armado de sus comisiones permanentes —el verdadero tablero donde se ordena la agenda parlamentaria—, el gobernador Axel Kicillof se prepara para una jornada políticamente sensible.

El próximo 2 de marzo a las 17 horas, el mandatario encabezará la apertura del 154° período de sesiones ordinarias. Sin embargo, ese mismo día los gremios docentes anunciaron un paro que podría impedir el inicio del ciclo lectivo 2026. De concretarse, sería la primera vez desde 2019 que las clases comienzan con medida de fuerza medante. Un lunar que Kicillof trató de evitar, pero no pudo.

