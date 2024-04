Lemos – Hitchins: Horario, TV, y los fanfarroneos del rival

2 abril, 2024

La pelea más importante en la carrera de Tito Lemos y de la historia del boxeo tresarroyense tendrá lugar este sábado 6 de abril en Las Vegas y será televisada por ESPN Knockout, Star + DAZN, a partir de las 21 horas. En tanto, el horario de este combate será seguramente pasada la medianoche, dependiendo la duración de los combates previos.

Cabe destacar, que este combate se da en el marco de una eliminatoria por el puesto número 1 del ranking superligero FIB, ante el estadounidense Richardson Hitchins, también invicto. Por su parte, que quién sea el vencedor de esta pelea quedará como retador obligatorio del campeón, el temible noqueador puertorriqueño Subriel Matías.

Lemos arribó a Las Vegas el domingo junto a Pedro Alem, su padre y entrenador, Aníbal Amarilla, su segundo, y Sebastián Rivero, por OR Promotions. En esta ciudad norteamericana se les unirá el reconocido cutman Vic Starita, quien asistirá en la esquina al tresarroyense. Por su parte, este jueves será la conferencia de prensa y el viernes, día de pesaje.

En otro orden de situaciones, Hitchins, rival de Tito Lemos hizo declaraciones y se mostró con optimismo de cara a la pelea que se desarrolla en el Hotel Fontainebleau y donde también está hospedado.

“Creo que ya soy una estrella y este estatus viene cuando me promociono, aprovecho al máximo mis oportunidades y así puedo lograrlo. Mi nombre ya está zumbando como si fuera un campeón mundial. la gente me pone en estas peleas de fantasía contra Devin Haney, y contra Subriel Matías, y esto es apenas en un año en el que he estado con Matchroom”, dijo muy confiado el púgil norteamericano.

Y agregó: “Mi nombre está en escena, así que siento que, de manera lenta pero segura, la gente está viendo mi talento y eso me convertirá en la superestrella que quiero ser una vez que tenga en mis manos los campeonatos mundiales y las grandes peleas. Me siento bien, y preparado para el momento. Esto es lo que he estado haciendo toda mi vida, este será simplemente otro día en el ring para mí y conseguiré otra victoria, es lo que planeamos”.

Mientras tanto, Tito sigue en silencio, entrenando, y preparándose para dar el gran golpe este sábado en Las Vegas.

De nuestros enviados especiales en Las Vegas. Carlos Ordóñez y Adrián Etcheverry

