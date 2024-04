Lemos – Hitchins. Mas allá de sus fanfarronadas, Hitchins es un serio rival

6 abril, 2024

Richardson Hitchins, nacido en Brooklyn hace 26 años, es hijo de padres haitianos, país al que represento en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Tiene una larga carrera amateur donde enfrento rivales que hoy son figuras de elite. En el terreno profesional ha ganado sus 17 combates, y se destaca que en general, han sido rivales de mayor fuste que los que tuvo Tito Lemos, a excepción de Lee Selby.

Gana sus peleas de principio a fin y su última victoria fue en septiembre del año pasado ante José Zepeda, quien fuera tres veces retador por el Titulo Mundial.

Ranqueado por tres organismos rectores del Boxeo entre los tres primeros puestos, es considerado aquí un boxeador de elite, y llamado a ser un Campeón. Por ello la Promotora Matchroom Boxing, organizadora del evento y representante del estadounidense lo programa en la pelea de Fondo.

Las mayores virtudes del americano son su velocidad, muy buena defensa, un excelente jab, buen alcance de brazos, probado oxigeno para completar las doce vueltas, y un alto porcentaje de efectividad en sus lanzamientos. Su mayor déficit es que no posee manos de Nockout.

Sobre Tito Lemos entre otras cosas dijo, que no estaba a su altura, que no sabia lo que era pelear en EEUU y aquí había un nivel de boxeo superior, y que todavía no había peleado con nadie.

A su vez Tito le respondió que el hablara este sábado arriba del ring.

Mas allá del personaje que es Hitchins con un micrófono enfrente, en el trato personal es muy simpático, afable, y muy buena persona según nos confesaba gente de su equipo.

Lu24 estará transmitiendo en vivo desde las 22 Hs. Se estima que la pelea comenzará después de la medianoche argentina.

De nuestros enviados especiales en Las Vegas. Carlos Ordóñez y Adrián Etcheverry.

Volver