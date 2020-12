Lencería ‘Carranza’ y la tradición de la “bombacha rosa” para navidad

23 diciembre, 2020 Leido: 21

El clásico de las bombachas rosas es una tradición que aunque ha disminuido, en algunas familias sigue vigente. Una especialista en nuestra ciudad en los artículos de lencería es “Carranza Medias” y por eso LU24 consultó a Nora, sobre cómo están llevándose a cabo las ventas para éstas fiestas y cómo surgió la tradición del estreno de la bombacha rosa para navidad.

Según manifestó Nora “en realidad tiene un origen pagano, que estaba relacionado con la procreación y la fertilidad, y más que nada está relacionada con la buena suerte” hoy por hoy, predomina su uso por los deseos de buena suerte. Agregó que también “el tercer domingo de adviento se prendía una vela rosa como símbolo de alegría por la llegada de Jesús”.

“Fue una tradición que se ha ido perdiendo” indicó la responsable de la icónica lencería tresarroyense, pero comentó que “ahora también se usa estrenar una bombacha roja”.

La antigua tradición comenzó tal como lo cuenta Nora, “40 años se vendía rosa para nochebuena y celeste para año nuevo” y se indicaba que a las 12 horas se debía retirarla del arbolito para colocársela y comenzar la navidad con el estreno de la bombacha rosa que están teniendo un valor que parte desde los 300 pesos aproximadamente.

‘Carranza’ lleva ya 84 años en el comercio local, y a pesar de haber sido un año difícil a causa de la cuarentena y la pandemia en general, siguen ofreciendo estos artículos tradicionales para la navidad. Aunque la tradición se ha ido perdiendo, indicó que “el año pasado ya se vendieron muy pocas” y además “hay fabricas que hacen muy poca cantidad, y otras que ya no las hacen” directamente, en algunas familias continúa la tradición de regalar éste símbolo de la navidad para las mujeres.

Con respecto a la actividad durante la pandemia, comentó que “nosotros estuvimos 40 días cerrados y luego empezamos, lo que pasa es que también nosotros tenemos artículos que serían un poco de primera necesidad y hemos trabajado muy bien porque mucha gente se quedó en pijama en sus casas, medias y pijamas”. En ese sentido, manifestó que las entregas de mercadería se han visto afectadas, por lo que el stock no es el mismo que en años anteriores, ya que “las fabricas han tenido muchos casos de coronavirus entre sus empleados, no había suficiente mercadería, mucha demoras en las entregas”.

Para finalizar, Nora manifestó “agradecimiento a todos los clientes, que se acercan a nuestros clientes después de tantos años, el año que viene vamos a estar cumpliendo 85 años, también a nuestros empleados, que se esfuerzan por trabajar, cumplir y satisfacer al cliente”.

Volver