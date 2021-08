León: “el gobierno vecinalista le cambió la cara a la ciudad, y lo que se ha dicho se ha hecho”

30 agosto, 2021

“El gobierno municipal del Movimiento Vecinal ha cambiado la cara de la ciudad, y además es un orgullo encabezar la lista que se ha armado, con compañeros que tienen un largo recorrido en sus profesiones, tanto en lo público como en lo privado. Y más allá de los candidatos, lo que defendemos es la gestión y le pedimos a la gente, más allá de ir a votar que es muy importante, que acompañe esta gestión, que tiene tantas cosas planificadas para los dos años que quedan”, sostuvo Marcelo León, quien encabeza la nómina a concejales del vecinalismo.

Para León, es importante destacar que “lo que se ha dicho, se ha hecho. En el 2019 fue uno de los ejes de campaña el Polo Educativo, y más allá de la política, como tresarroyense creo que algo muy importante: uno ve el edificio del Centro de Formación Laboral, las columnas de la futura sede del Conservatorio, la cancha de hockey, y realmente es impactante”.

Y respecto del que proyecta como su futuro rol en el Legislativo, aseguró que “tanto en el ámbito privado como en el público, donde me he desempeñado durante todos estos años, construir acuerdos ha sido la clave. Y en ese mismo aspecto aspiro a seguir trabajando en el Concejo. Un buen ejemplo es la ordenanza integral sobre discapacidad, que surgió de la participación de varias entidades y personas en el Consejo Municipal, y sobre la que hay que empezar a trabajar para que se cumpla”.

“Además, siguiendo con las áreas que han tenido que ver conmigo y con mi carrera, entiendo que hay mucho por hacer en materia de género y diversidad: hoy tenemos una Dirección, el refugio y una gran cantidad de programas y acciones en los barrios y hay que seguir en esa tarea”, completó.

Finalmente, León destacó que su contacto con los vecinos es diario, tanto en la Secretaría que encabeza como en otros espacios. “Acompañamos a mucha gente a la que incluso no le alcanza, en esta situación estructural tan compleja, y sin embargo saben que lo hacemos con sinceridad. Y hay muchos reclamos que son cuestiones lógicas, a los que a veces podemos dar solución y otras veces no depende únicamente del Municipio. Pero es importante destacar que la red de agua llega al 93%, que las cloacas superan el 80%, y que se sigue trabajando para gestionar y concretar lo que falta. Lo más importante es que podemos hablar con los vecinos en cualquier lugar”.

