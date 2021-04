Leonardo Troncoso: “El único marco normativo que existe es el Plan Jurisdiccional, por fuera no hay nada”

6 abril, 2021 Leido: 35

En la tarde de hoy el Director de Educación Física de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Troncoso, estuvo presente en el CEF Nº 4 en donde brindó una conferencia en la que detalló cómo es el nuevo Plan Jurisdiccional de Educación y su implementación para el regreso a clases presenciales.

Troncoso dijo que “para nosotros lo más importante es reencontrarnos después de mucho tiempo, desde la presencialidad debido a que el uso de las pantallas esta algo saturado. Para nosotros es indispensable, si bien no nos pudimos dar esos abrazos podemos estar cara a cara nuevamente”.

En su visita buscó dialogar con los profesionales de la educación física del distrito de Tres Arroyos para “poder llevarnos los relatos y los insumos de cada uno de ustedes, con algunas consignas que encuadren en el discurso de todos”.

Además, agregó: “Siempre hacemos en este recorrido en valor lo que fue el 2020, empezamos el año como estábamos acostumbrados y nos atravesó esta pandemia. Donde la educación física se puso en valor, porque vimos el gran trabajo que hicieron”.



“Los distintos compañeros pusieron en valor la tarea de los profesores de educación física en este contexto de aislamiento. Cuando pensábamos en marzo que iba a ser 15 días y resulto casi eterno, ese año lo transitamos. Se habían detectados más de 300 mil alumnos que habían quedado por fuera de las clases, de ahí surge el programa ATR (acompañamiento de las trayectorias y de revinculación)”, declaró y sostuvo que “para nosotros, entre otras cosas, era sacarse el chip de la escuela en verano, lo importante era decir que era otro programa. Entre tantas características que tuvo esa planificación era la articulación entre los municipios, esto para nosotros era poder ver plasmado en el territorio nuestro primer protocolo”.

“Vimos el gran trabajo de todas las personas relacionadas a la educación física, sintetizado en los polideportivos y los natatorios, entre otros. Los chicos respetando las distancias y manteniendo los protocolos, hubo un montòn de cuestiones que las fuimos viendo con el trabajo”, subrayó.

En cuento al inicio de las clases y la posibilidad de realizar actividades físicas, el Director detalló que “mientras tanto nosotros íbamos trabajando en lo que era la vuelta de los niveles y las modalidades, se estaba pensando de qué manera se iba a organizar la vuelta a clases. Nuestro horizonte es poder garantizar la educación física para todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires”.

“En este proceso salió el marco normativo 2021, que es el plan jurisdiccional, está enmarcado en un proyecto político de la Provincia. En este caso, este plan lo armaron tres ministerios, el Ministerio de Salud, la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Dirección General de Cultura y Educación, el único marco normativo que existe es el Plan Jurisdiccional, por fuera no hay nada”, aseguró.

En lo que respecta a la posibilidad de multiplicarse los contagios por las actividades físicas, mencionó que “nosotros respetamos el distanciamiento, de dos metros cuando es una intensidad baja y de cinco metros cuando es de intensidad media o alta. No hay contacto porque no están permitidos los deportes colectivos”.

Junto al Director estuvieron presentes la vicedirectora, Mónica González, la Jefa Regional de región 21 Marina Moulia, la Jefa Distrital Andrea Larrieu Lacoste, la Inspectora de la modalidad Educación Física Carolina Costa, e inspectores regionales Eugenia Lavie de Dorrego, Leda Astaburuaga de Pringles y Laprida, Analía Gómez de Juárez y Chaves. También el director del CEF N°4, Miguel Lemos, y de los CEF regionales Sebastián Roppel del CEF 113, Romina Capra del CEF 148, Gustavo Jensen de Oriente, Carolina Pedersen de Dorrego, Karina Haderne de Pringles, Alejandra Calvo de Laprida, Paulina Melita de De La Garma, Belén Di Luca de Chaves y Fernanda Acevero de Juárez.

Volver