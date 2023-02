Leones: Busso encabezó la 9° Mesa Nacional del Trigo

17 febrero, 2023

Representantes de más de 30 entidades de la cadena sesionaron en Leones en el marco de las 50ª Jornadas Trigueras Nacionales y la 67ª Fiesta Nacional del Trigo, y firmaron un acto con 7 puntos de acuerdo, 14 pedidos y 3 propuestas de trabajo para la agenda del año del curso.

El ministro de Agricultura y Ganadería cordobés, Sergio Busso, encabezó el espacio que reunió a representantes de más de 30 entidades de toda la cadena triguera del país, que compartieron información y proyecciones sectoriales.

“Celebro la institucionalidad que tiene este espacio y comparto la necesidad de seguir encontrándonos y apostar a la construcción articulada de políticas públicas que nos permitan producir cada vez más”, dijo Busso.

En ese sentido, mencionó que “en la provincia tenemos que llegar al millón y medio de hectáreas de trigo. Y para alcanzar ese objetivo debemos generar incentivos. Estamos trabajando con Bancor y con el sector privado, semilleros, molineros en la generación de herramientas para que el productor siembre más”.

Acta acuerdo

Al cierre de la 9° edición de la Mesa Triguera Nacional, se emitió un comunicado expresando los principales ejes que se abordaron durante la reunión. Acuerdos y desacuerdos, posturas y necesidades se dejaron plasmados en cada punto de este documento que servirá como eje de trabajo para el año en curso y las agendas a futuro.

En el documento quedaron plasmados los siguientes puntos centrales: 7 puntos de acuerdo, 14 pedidos y tres puntos de trabajo, en los cuales coincidieron las instituciones y representantes de los sectores privados.

Puntos de Acuerdo

1-La participación comprometida de diversas instituciones del sector público y privado, permite construir entre todos una agenda de trabajo que apunte a robustecer y ampliar el horizonte de la política triguera para los próximos años, aspirando a que estos lineamientos sean un compromiso de una política de Estado y una política empresaria a largo plazo y de alto impacto para la sociedad en su comunión con lo urbano y rural.

2-Marca País de TrigAR. Consolidar y colaborar el congreso 2023 en Córdoba de la Asociación Latinoamericana de Molinería.

3- Incentivar la producción del trigo en esta campaña. (23/24)

4-Los equilibrios se logran con normas claras, por lo cual solicitamos avanzar en las propuestas legislativas que contribuyan a toda la cadena:

-Ley de semillas y recursos fitogenéticos estratégicos (bancos de germoplasma).

-Promoción de fertilizantes.

-Plan agroindustrial.

5- Investigación, desarrollo e innovación: solicitar el fortalecimiento de las instituciones de investigación en relación a la cadena de trigo (Inta, Conicet, universidades, CyT, otros organismos)

6-Política de calidad y comercial: trabajar en comercio internacional por medio de la colaboración pública privada, en función de la demanda. Granos, harinas, pastas, productos y derivados de la cadena. Trabajar y mejorar procesos de trazabilidad y transparencia. Trabajar en el abastecimiento del mercado interno. Fomentar acciones para disminuir el riesgo, como seguros.

7- Comunicación y acciones en sostenibilidad: visión sistémica del trigo. Buenas Prácticas Agropecuarias. Simplificación del esquema tributario y de requerimientos. Comunicación unificada de la cadena. Promoción de las exportaciones y el valor agregado del trigo, infraestructura e innovación institucional.

Listado de pedidos

1-Eliminar los derechos de exportación que desalientan la producción y el compromiso de no intervención del mercado (entidades agropecuarias-sector privado).

2-Permitir la apertura de importaciones para insumos estratégicos (sector privado).

3-Evaluar en lo tributario el costo impositivo en cada eslabón de la cadena. Evaluar distorsiones de la cadena contribuyendo a la transparencia del mercado (sector privado).

4-Generar financiamiento para toda la cadena. Derogar las resoluciones que limitan el financiamiento al sector agropecuario.

5-Solicitamos la presencia de las máximas autoridades nacionales en estos espacios de interés (entidades agropecuarias y cámaras).

6-Previsibilidad, que el Gobierno genere reglas claras sin modificaciones durante el período de cultivo como mínimo. Eliminar los mecanismos de intervenciones distorsivos formales e informales. rechazamos enfáticamente la formación de fideicomisos o herramientas similares. No queremos desdoblamiento cambiario. Solicitamos comprar insumos al mismo valor del dólar que vendemos (Entidades agropecuarias).

7-Analizar el sistema de incremento en las exportaciones de la industria molinera. Beneficios para aquellas exportaciones que superen los valores actuales (Faim).

8-Trabajar y mejorar procesos de trazabilidad y transparencia, solicitando urgente intervención del estado nacional para frenar la marginalidad.

9-Ser parte de un plan que cumpla aunque sea etapas pero concretas y medibles (Aaprotrigo).

10-Reforma fiscal equitativa que privilegie impuestos a las ganancias, no a ingresos brutos y a derechos de exportación.

11-Impulsar un proyecto de ley para el uso de semilla certificada a través de una doble deducción de ganancias (pedido sector privado FFA).

12-Realizar el Mapa Nacional de Calidad de Trigo con relevamiento gratuito y que sea impulsado desde todos los eslabones de la cadena agroindustrial y que se permita a los vendedores a concurrir a una cámara arbitral cuando hay diferencias de calidad (sector privado).

13-Solicitamos acciones para combatir el contrabando principalmente en la frontera norte del país. (Bolivia). Pedido por Faim y Cámaras.

14-Solicitamos la trazabilidad, seguimiento y acceso a la información sobre la multiplicación y comercialización del trigo HB4.



Propuestas de trabajo

1-Aunar esfuerzos desde lo público y privado para la realización del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Molinería 2023.

2-Trabajar junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, las entidades agropecuarias, la industria, INTA y el Banco de Córdoba para acercar herramientas, alianzas, contratos y acciones concretas y medibles para incrementar la producción de trigo si están dadas las condiciones climáticas para la evolución del cultivo y su transformación.

3-Mesa de trabajo en 180 días para evaluar los resultados con indicadores.

Volver