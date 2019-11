“Les pido que tengan un poco de humanidad”: el reclamo de Bonini

28 noviembre, 2019 Leido: 0

Héctor Bonini, padre de Claudio, realizó a través de LU 24 un descargo tras declaraciones del Secretario General del gremio de Camioneros en Tres Arroyos, Rubén Carabajal.

El padre del joven accidentado en mayo del año 2018 aseguró que la mutual se hizo cargo después de los tres meses del accidente porque mandó una carta documento.

En este momento su hijo se encuentra en el centro de rehabilitación IREL de Bahía Blanca, pero él pidió ir a otro centro de mayor complejidad porque no le convencía en el que estaba.



“Ya hace un año que continúa en rehabilitación, esta tirado en una cama, pedí el traslado a un centro de mayor complejidad y me dijeron que no, armamos un recurso de amparo para sacarlo y el juez dio la cautelar a favor nuestro, ordenó que Claudio fuera trasladado al Fleni y eso nunca se cumplió. Hicimos una denuncia penal porque hay incumplimiento y acá estamos así”, expresó.

Además aclaró: “Yo no digo que la mutual no se hace cargo de nosotros, nos paga un alquiler y nos da 500 pesos por día para el almuerzo y la cena, tengo 5 hijos y con 500 pesos no les puedo dar de comer a todos. Estoy desocupado, antes era camionero. El 20 de noviembre se terminaba la obra social, pero ahora tiene nuevamente la cobertura porque me moví mucho para que no suceda”.

“Le pido a la gente que tenga un poco de humanidad, mi hijo tiene 24 años, está todo el día en una cama. El único lugar donde Claudio puede salir adelante es en el Fleni, y no es dicho por mí, es dicho por Dr. Olmos, en un papel y firmado”, cerró.

La carta de su hermana (Ver archivo adjunto)

Volver