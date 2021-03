Lescano: “el Intendente habla pestes de nosotros y después dice igual vamos a trabajar juntos”

2 marzo, 2021 Leido: 124

La concejala del Frente de Todos Tatiana Lescano dijo a LU 24 que la apertura del periodo legislativo de ayer le dejó “un gusto bastante amargo” y cuestionó que “el Intendente habla pestes de nosotros y después dice igual vamos a trabajar juntos”.

“Un gusto bastante amargo porque vemos a un intendente que no hablaba de lo que vive la gente, muy alejado de las necesidades concretas”.

“Dice, por ejemplo, que en 25 años del vecinalismo no pudieron hacer nada con el agua, que es muy costoso; que están con la bloquera municipal atendiendo las necesidades habitacionales y nosotros todos los días tenemos gente que dice lo contrario”.

Habla de cómo mejoró el agua en Claromecó y Reta, quisiera escuchar a los vecinos que me digan si mejoró.

“Haciendo alusión a qué bueno que está la inversión que hicieron en la pista de Skate e invito a cualquiera que vaya a mirar cómo está hoy el Skate Park.

Pone como ejemplo a la torre tanque que hace 15 años no funciona, en Tres Arroyos no tenemos planta depuradora ni reservorio de agua.

“Me queda la sensación de un intendente que habla enojado porque no le pudo cobrar a los vecinos lo que quería, menospreciando o denostando a la oposición, cuando insulta habla más de uno que del otro, y parece que no conoce las necesidades concretas de la gente porque nos viene a pedir a nosotros lo que la Municipalidad no les da. La verdad que muy poco entendible y después de todo eso nos pide que trabajemos juntos”.

“Nosotros hicimos un planteo de que a pesar de las diferencias, que hay muchas cosas que no acordamos, estamos dispuestos a conversar, al diálogo, al consenso y él primero habla pestes de nosotros y después dice igual vamos a trabajar juntos. La verdad es que no se entiende, una sensación amarga, muy rara, todavía estamos tratando de digerir algunas cuestiones”.

“La última vez que quisimos hablar con el intendente acompañando a unos vecinos, hace pocas semanas, no nos quiso recibir porque dijo que él los había convocado y no los concejales. Esa fue la respuesta que tuvimos”.

“Cuando uno quiere hablar son dos las partes que se tienen que sentar. Nuestra postura de ayer fue una invitación al diálogo y su respuesta fue el unibloque y no me dejan gobernar. La verdad es que hace 25 años que gobiernan, el planteó que necesitaba un presupuesto de 3 mil millones y dijimos bueno está bien, le aprobamos pero no se lo pude cobrar a los vecinos.

