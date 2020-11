Lescano: “Si uno no tiene el culo sucio no tiene problema que les miren las cuentas”

26 noviembre, 2020 Leido: 364

La concejal Tatiana Lescano, ya avanzada la sesión ordinaria del día de la fecha reclamó el envió de los expedientes sobre las licitaciones y tuvo un exabrupto hacia el resto de sus pares, al mencionar en el tramo final de su exposición, que “ ya que estamos acá todos medio dormidos voy a decir algo si total nadie me va a escuchar: “si uno no tiene el culo sucio no tiene problema que les miren las cuentas”, total nadie me escucha si están medio dormidos quiero trabajar y no tengo acceso, tiene que haber una computadora donde yo pueda trabajar, he pedido expedientes en enero y no los he conseguido, con quien hay que hablar en esta municipalidad para que me den esos expedientes, no puede ser que tenga que hacer un trámite burocrático enorme, simplemente quisiera ser mi trabajo, decimos ser transparentes, decimos no tener problemas pero las cosas no aparecen , simplemente quiero hacer mi trabajo, por lo cual necesito acceso y es lo que la ley me permite”.



Cittadino: “No voy a tolerar que se falte el respeto ni a mí ni a mis compañeros”

Acto seguido, Claudia Cittadino le contestó y dijo “hemos demostrado buena voluntad, el concejal Zorrilla va y viene con todas las inquietudes, cuando se piden expedientes se trata de buscarlos o tener la presencia de funcionarios, infinitas veces han venido funcionarios, de todas maneras vamos a seguir insistiendo, nos vamos a ocupar personalmente para que estas cuestiones se puedan resolver. Me parece un exabrupto de Lescano, siempre hemos mantenido las formas y me parece que esa referencia merece que hagamos un repudio de esa manifestación, yo en lo personal no duermo en la sesión “no voy a tolerar que se falte el respeto, si que se pida, que se exija a quien no cumple con su función pero no voy a permitir que se falte el respeto”.



El tema concluyó con el pedido de disculpas por parte de Lescano, quien dijo “está lejos de mí faltar el respeto, quise ser un poco más enfática, doy fe que el concejal Zorrilla ha ido a la planta baja llevando varios de mis pedidos y aun así no he tenido respuestas, no es una cuestión de buena voluntad, es para hacer nuestro trabajo, vuelvo a insistir, pido disculpas pero necesito respuestas”.

