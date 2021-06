Ley “zonas frías”: “Estaría en condiciones de ser aprobada este jueves”, dijo el “Topo” Rodriguez

8 junio, 2021 Leido: 101

El proyecto de ley para que los usuarios de gas de una importante cantidad de municipios bonaerenses accedan al descuento de la tarifa de gas por “zona fría”, estaría en condiciones de ser aprobada este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación, anunció por LU 24 el diputado nacional y presidente del Bloque Consenso Federal, el tandilense Alejandro “Topo” Rodríguez.



El legislador fue el creador del proyecto junto a la diputada olavarriense del Frente de Todos Liliana Schwindt, de reconocida trayectoria en la defensa de usuarios y consumidores, y el diputado nacional por Mendoza, José Luis Ramón.

Aunque aclaró que lo que se trató es de aunar distintos proyectos sobre esta temática: “Yo no inventé nada, reaccione a pedidos de la comunidad, en particular en Tandil, de la Defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, y miles de vecinos que pedían esto, y ustedes también tuvieron un trabajo muy intenso, en Tres Arroyos, durante años entre otros el de Pablo Garate que peleó esto a capa y espada, pero el tema era que no llegaba al Congreso de la Nación, y, por ser nacional, este ley solo se modifica en el Congreso de la Nación. Hago mención y reconocimiento al trabajo de Pablo Garate y su equipo que han venido peleando, reitero, a capa y espada”, expresó el legislador.

Más de 30 municipios beneficiados

En diálogo con LU24, el “Topo” Rodriguez contó que con esta ley se verán beneficiadas ciudades como Tres Arroyos, Tandil, Mar del Plata y un poco más de 30 municipios de la provincia de Buenos Aires. “Es un sistema que funciona en la Argentina hace ya casi 20 años que se llama el fideicomiso para la compensación de tarifas de gas en zonas frías allá por el año 2002, cuando se aprobó el presupuesto anual del año 2002, en un artículo de esa ley se creó un compensación para que las zonas frías de la Argentina, como la Patagonia y alguna zona norte del país, como tiene que usar mucho gas especialmente en el invierno, tengan un descuento en la tarifa”.

En este sentido aseguró que “desde hace 19 años estamos pagando un adicional que se ve en la factura bajo el artículo 75, Ley 25.565, que es un monto pequeño pero que nosotros pagamos y no tenemos ningún beneficio, y en Tres Arroyos, en Tandil y en Mar del Plata hace frio, tanto frio como en otros lugares del país que sufren las bajas temperaturas como por ejemplo la Patagonia”.

El diputado decidió presentar el proyecto el año pasado para que también los municipios de la provincia de Buenos Aires se beneficien de este fondo de compensación de tarifa de gas para las familias y hogares: “El recurso está, y en el año 2019 sobró de ese fondo 2004 millones de pesos que no se usaron, ahora el año pasado hubo un consumo muy por encima del promedio, porque las familias estuvieron mucho más en el hogar, como hubo más consumo, hubo más recaudación entonces el fondo tiene los recursos suficientes”, agregó.

El jueves se tratará el proyecto

A su vez indicó que el 10 de junio se trataría en Diputados: “Mañana miércoles vamos a tener una nueva reunión de la Comisión de Energía y Combustible y de presupuesto, así se va a emitir lo que se denomina un dictamen para aprobarlo el mismo jueves, sino surge algún imprevisto, será tratado en la Cámara de Diputados. Esto significa que si lo tenemos aprobado el 10 de junio, después va a quedar que lo trate el Senado”.

Descuentos de 30 a 50 por ciento

De ser aprobado las facturas de gas tendrán una disminución del 30% y del 50% sobre el precio del gas consumido en casas de familia: “Todos los hogares, todas las familias de Tres Arroyos van a tener un descuento, algunos del 30%, y aquellos que tiene como usuarios a trabajadores en relación de dependencia que cobran hasta 4 salarios mínimos, vitales y móviles, que son de bolsillo alrededor de 77.000 pesos, los jubilados que también cobren de ese monto para abajo o los beneficiarios de AUH o AUE, en esos casos el descuesto va a ser del 50% del valor de gas consumido”, explicó.

Finalmente dijo que tiene la impresión, sin ser parte del Poder Ejecutivo, que la implementación de esta ley va a ser rápida.

