Leyenda viviente: Messi ganó su octavo Balón de Oro y se lo dedicó a Diego

30 octubre, 2023

El astro argentino Lionel Messi consiguió este lunes su octavo Balón de Oro, galardón obtenido en base a la obtención del Mundial de Qatar 2022, entregado por la revista France Football en el Théâtre du Châtelet, frente al río Sena, en París, Francia.

“Agradecer a la gente que me votó, que me hizo el ganador del premio y comparti con mis compañeros de Selección y eso viene de la mano de lo obtenido con la Argentina y es en representación de todos. Es un regalo del cuerpo técnico, compañeros y de la Argentina”, indicó Messi en el estrado del Théâtre du Châtelet, donde fue la entrega de los premios.

💬 The speech of the 2023 Ballon d’Or winner, Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/HRaNdRwclG — Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Lionel Messi ganó el Balón de Oro 2023, el octavo de una brillante colección que inició en el año 2009 y tuvo continuidad en 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021, en una ceremonia que se desarrolló en París. Detrás del “diez” argentino quedaron el noruego Erling Haaland (segundo) y el francés Kylian Mbappé (tercero).

“Hoy me toca estar desde otro lado. Estuve muchos años viniendo a esta gala, pero ahora veo jóvenes como Kylian -Mbappé- y Erling -Haaland- que no tengo dudas que van a acceder pronto a este premio”, agregó.

“Nunca soñé llegar a tanto, lo dije muchas veces, estuve en el mejor club y en el mejor equipo del mundo y he pasado mucho malos momentos con la selección, pero estoy orgulloso de no haber bajado los brazos y de conseguir la Copa América y el Mundial, que era lo único que me faltaba”, dijo suelto y muy genuino.

El mejor futbolista del mundo y capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022 llegó a esta gala como el gran favorito a ganar el premio máximo.

De esta manera Lionel Messi suma ahora su octavo Balón de Oro y muy por detrás aparecen el portugués Cristiano Ronaldo, con 5; los neerlandeses Johan Cruyff y Marco Van Basten y el francés Michael Platini, todos con 3.

A las 16.20, hora argentina, el rosarino pisó la alfombra roja acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, los niños que luego subieron al escenario para compartir allí arriba con él por primera vez las mieles de otra jornada gloriosa e inolvidable.

Y una hora después el ex futbolista marfileño Didier Drogba, quien se desempeñó como conductor estrella junto a la periodista francesa Sandy Heribert, hizo el anuncio de la nueva consagración de Lionel Messi.

Además, el capitán de la “Scaloneta” recibió el trofeo y no escatimó palabras sobre el día del cumpleaños 63 de Diego Maradona, que murió en 2020.

🌕 Lionel Messi pays tribute to Diego Maradona 💬”Wherever you are, happy birthday Diego! This trophy is also for you.”#ballondor pic.twitter.com/mcx9V0Hqyz — Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

“Quiero hacer la ultima mención a Diego. Hoy es el cumpleaños y no hay mejor lugar para decirle feliz cumpleaños, rodeado de jugadores, entrenadores y como le gustaba y donde quieras que estes, feliz cumpleaños, esto es para vos y lo comparto con vos y toda Argentina”, indicó Messi en sus palabras tras recibir el galardón del Balón de Oro. (Telam)

