Licencia de Conducir: presentaron el Sistema Virtual de Examen Teórico

15 junio, 2021

La Secretaría de Seguridad ya implementa el Sistema Virtual de Examen Teórico para la obtención de la Licencia de Conducir.

En conferencia de prensa, el responsable del área, Jorge Cordiglia, explicó que se concreta a través del área de Licencias de Conducir y Observatorio Vial, en articulación con el Centro Regional de Estudios Universitarios (CRESTA) y la Dirección de Políticas para la Juventud.

“La idea es que el trámite sea aún más rápido y que no se produzca desplazamiento de gente que no se condice con el tema de la pandemia. El curso es igual a como se venía rindiendo nada más que virtual”, expresó.

Para acceder a esta modalidad hay que ingresar a la página web de la municipalidad ( www.tresarroyos.gov.ar ) y hacer click en “Curso teórico licencia de conducir”. A partir de allí se deberá registrar con un usuario y contraseña al campus virtual del CRESTA y luego comenzar con el mismo.

Consta de diferentes módulos de acuerdo a las distintas categorías que desee realizar: Licencia para motovehículos, vehículo particular, cuatriciclo y categoría vehículo particular.

Cada uno consta de material de estudio con sus respectivas autoevaluaciones y se tendrá que realizar la totalidad de los ítems para luego poder efectuar la autoevaluación final y poder obtener de esta manera la aprobación.

Una vez aprobado el curso deberá dirigirse a la Secretaría de Seguridad, área de Licencias de Conducir, a cumplimentar con la documentación requerida para continuar con el trámite de la correspondiente licencia.

Respecto a los adultos mayores, Cordiglia aclaró que “es muy poquita la cantidad de gente que tiene que acceder a hacer el curso nuevamente, que es cuando la licencia tiene mucho tiempo de vencida. La renovación en tiempo y forma no conlleva el examen teórico. Lo que queremos es que haya menos movimiento de gente”, afirmó.

El funcionario agradeció “a Gabriela (Hoffmann), por poner a disposición la plataforma del CRESTA, que para nosotros es vital y fundamental, y a Políticas para la Juventud que realizará todo el asesoramiento, máquinas y demás en Brandsen 181, en caso de que los adultos mayores tengan algún inconveniente”.

Asimismo, destacó la labor del Observatorio Vial, a cargo de la Lic. Ruppel,” quien es la que promovió todo esto” y dijo que ayer –día en que se puso en marcha el sistema- se hicieron más de 100 exámenes.

Por su parte, Hoffmann, responsable del CRESTA, hizo hincapié en la tarea desarrollada por Virginia May Landa, del área de Sistemas, que “estuvo trabajando fuertemente”. “Me parece que es una alternativa muy buena porque hará que la gente que está en las localidades pueda adelantar el trámite sin tener que venir hasta aquí”, añadió.

A su turno, Damián Beitía, director de Políticas para la Juventud, indicó que acompañarán “con todo el asesoramiento que tenga que ver con lo tecnológico a adultos mayores y a todo aquel que quiera iniciar la licencia y no tenga los medios o si pero por ahí no entiende algunas cuestiones. Invitamos a acercase a jóvenes, adultos y adultos mayores”.

En tanto, Karen Ruppel aclaró que si una persona tiene una licencia que se le venció hace más de tres meses, en tiempos normales debería sacar un original de nuevo, hoy por hoy, con la prórroga existente, se extiende el vencimiento y no tiene que realizar el curso.

