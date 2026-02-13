Licitación del Consejo Escolar para el programa Mesa Bonaerense

El Consejo Escolar llamó a licitación privada para la contratación de provisión-módulos alimentarios – Programa Mesa Bonaerense, para el período del 1º de marzo al 31 de mayo de 2026.

El mondo oficial es de $483.586.500 y la fecha de apertura el 24 de febrero de 2026, a las 10:30.

En el Consejo Escolar, ubicado en calle Alvarado 446, se hará la presentación de ofertas, hasta el día 20 de febrero a las 12:00, siendo el valor del pliego $ 300.000.

Para consultas, interesados deben dirigirse a http://www.gba.gov.ar o por mail a [email protected].

