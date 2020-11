Liébana dijo que acuso a Federico “por comentarios y en un momento de calentura”

Jacinto Liébana, quien por LU 24 denunció que están usurpadas propiedades de su familia ubicadas en Hipólito Yrigoyen 1300, Reconquista 315 y Rivadavia 312, deslindó responsabilidades por parte del concejal Julio “Pity” Federico, a quien en principio había sindicado como eventual responsable de “marcar” casas desocupadas. Liébana advirtió que nombró al edil peronista “en modo potencial, y tal vez en caliente, porque muchos de la comunidad me llamaron mencionándome a ‘fulano de tal’, y fue una reacción de alguien a quien le han usurpado las casas de su familia. Pero el concejal Federico fue la única persona política de la comunidad que me llamó, conversamos sobre este tema, y las cosas quedaron aclaradas”.



Liébana aseguró que la usurpación de sus viviendas obedece “a un sistema delictivo que no sé por qué se sigue soportando, por qué la gente no reacciona”. Y advirtió que en una de las viviendas “hay chicos que podrían trabajar y pagar una vivienda como corresponde, pero andan fraguando contratos de locación”. En este sentido, indicó que uno de los ocupantes se retiró de esa casa, pero quedaron familiares.

Finalmente, aseguró que “no tengo ninguna razón para acusar a Federico de nada. No tengo elementos. Pero me gustaría que se profundice la razón de las usurpaciones en Tres Arroyos. Está lleno de casos, me escribe mucha gente diciéndomelo. Esto es una cuestión que tienen que resolver la política y la justicia. Incluso yo mismo me ofrecí con el concejal Federico a colaborar. Pero no se puede usurpar cosas que a otra gente le costaron toda la vida”.

