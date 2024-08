Liébana: “Tenemos renaturalizadas las conductas violentas de De Grazia, pero no funcionamos así”

2 agosto, 2024 327

Tras denunciar por agresión física y verbal a la edil Daiana de Grazia (Juntos), la secretaria del Concejo Deliberante, Rocío Liébana, afirmó a LU 24 que “todos tenemos renaturalizadas las conductas violentas de ella, pero no funcionamos así”.

“Nunca pensé que me podía pasar algo así, uno siempre apuesta a las experiencias nuevas, lo mío es pensar el trabajo en conjunto y el consenso, aunque tengamos miradas diferentes”, expresó.

Ante la desmentida del bloque de Juntos, consideró que “uno tiene que pensar que, si no reconoce esto, claramente no reconoce ningún tipo de situaciones ni de maltrato ni violencia. Negar una situación en la cual había más personas es como no reconocer los actos que uno hace, pensar que no vivió esa situación es como decir lo tengo renaturalizado”.

Sobre lo sucedido, relató que “la concejala me va a buscar al bloque en el que estaba e ingresa sin decir buen día y pidiendo algo de mala manera, situación que se vive cotidianamente”.

Recordó que todo se originó por el expediente para autorizar la licitación del servicio de monitoreo: “No discuto en ningún momento con ella y le digo que ahora voy a la Secretaría, ella alegó que yo debería estar ahí”, agregó.

“Cuando ingreso a mi oficina, donde laburo todos los días, viene con la concejal Marioli a pedirme el expediente, se lo doy y me solicita que me retire, que quería privacidad con su compañera, y le digo que no porque es mi lugar. Estábamos en la sala de reuniones, ella se levanta de la silla y me viene empujando para la oficina que está al lado, cerrándome las dos puertas blancas grandes. Le pedía que me hablara bien y ella me decía que lo iba a hacer si yo hacía las cosas bien, si las hacía mal me iba a hablar y tratar mal”, aseguró.

Además, desmintió las irregularidades denunciadas por Juntos: “Eso no sucedió”, enfatizó.

“Todos tenemos renaturalizadas las conductas de ella, pero no funcionamos así, podés tener un mal día, pero no tratar mal a otra persona”, sostuvo.

“Una cosa es la política, discutir temas que hacen a los ciudadanos y a las ciudadanas, otra cosa es la empatía con el compañero, puedo ser de otro bloque u oficina, pero me parece que las formas y el respeto en ningún momento se lo falté: creo que no alega en ningún momento que yo le dije nada porque no discutimos, no hubo una pelea, son estas formas que tiene la concejala de dirigirse hacia mí, en esta oportunidad, y puedo nombrar a muchísimas personas que pasan cotidianamente por acá y reciben el maltrato de ella”, aseveró.

Asimismo, manifestó que “siempre las puertas de la Secretaría están abiertas” al tiempo que explicó que “no estuve en la sesión porque la situación me puso muy mal. El bloque de Juntos estaba muy metido con la cuestión del expediente, sin poder ver lo que había sucedido realmente”.

Tras reunirse con el asesor letrado Horacio Hid, presentó su descargo por escrito para que se conforme un expediente y “ver de qué manera se puede sancionar o, por lo menos, poner un límite a esta situación”.

Finalmente, Liébana agradeció a quienes “me han llamado tanto del bloque oficialista como a mis compañeros y muchísimos funcionarios de ahora y de la gestión del Movimiento Vecinal, pero me preocupa que todos reconocen esto: no fue novedad para nadie”.

Volver