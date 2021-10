Liga Amateur de Fútbol: se juega la 3ª fecha del Clausura

Se jugará mañana la 3ª fecha del torneo Clausura de la Liga Amateur de Fútbol en el complejo de SMATA, con estos partidos:

Cancha 1

13:30 hs. Metalúrgica Aguinaga vs Treláctea (Ulibarre). Será transmisión de LU24.

15:15 hs. Plomería Chacabuco vs La 26 (Ulibarre)

16:50 hs. Torettos Food Truck vs Sacachispas (Plaza)

Cancha 2

13:30 hs. Shopping Tres Arroyos vs Gomería Cali (Plaza)

15:15 hs. Carpintería Stadelman vs Aberturas Tomaselli (Plaza)

Posiciones: Peña La 26 6 puntos, Metalúrgica Aguinaga y Gomería Cali 4, Torettos Food Truck y Shopping Tres Arroyos 3, Plomería Chacabuco y Aberturas Tomaselli 2, Carpintería Stadelman y Sacachispas 1, Treláctea 0.

