Liga Amateur: Se jugó la 5ª fecha, Plomería Chacabuco bajó al puntero Torettos

13 noviembre, 2021

Se jugó la 5ª fecha del torneo amateur de SMATA, y en el encuentro transmisión de LU 24, Plomería Chacabuco se llevó 3 puntos de oro venciendo al líder Torettos. El primer tiempo fue parejo, luchado, a los 9´ vino el gol de Plomería. Un cabezazo de Ferreyra, luego de un rebote en el palo.



Torettos se recuperó, con el buen juego del medio vía Ancho y Cristian Ocampo, ayudados por el buen partido del lateral Gaby Ocampo y Rodríguez. A los 19´ llegó el penal por falta del arquero Pedersen. Ejecutó muy bien Ancho, para empatar el cotejo.

En el complemento se luchó mucho en el medio, el central Ferraro y el arquero Pedersen ya eran figuras. Las subidas de Bassi le dieron el toque para el triunfo, que vino por el gol del ingresado Daniel Pedersen, de cabeza, a los 34´.

Torettos no pudo igualar a pesar del ingreso de Escudero y Galmes, y Plomería se llevó 3 puntos de oro, derrotando al líder.

Dirigió Ulibarre.

Los otros resultados fueron: Metalúrgica Aguinaga 2 vs. Gomería Cali 4, Aberturas Tomasselli 1 vs. Sacachispas 4, Carpintería Stadelman 3 vs. Shopping Tres Arroyos 1 y La 26 3 vs. Trelactea 0.

Posiciones

La 26 12; Plomería Chacabuco 11; Torettos Food Truck 9; Metalúrgica Aguinaga; Carpintería Stadelman; Gomería Cali y Shopping Tres Arroyos 7; Aberturas Tomasselli 6; Sacachispas 4 y Trelactea 0.

