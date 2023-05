Liga de Fútbol: Se juega Primera y Segunda normal

Según informó la Liga Tresarroyense de Fútbol en las últimas horas, el fin de semana se jugará de manera normal primera y Segunda División. Por su parte, resta definir el cronograma de las inferiores y el Femenino.

De esta manera los partidos son:

Ascenso

Por su parte, los encuentros de Segunda División se jugarán a partir de las 15:30 horas, mientras que los de Cuarta División irán a las 13:30 horas.

Argentino vs Unión

Central vs Copetonas (en ACDC)

El domingo completan: Barra vs ACDC, Cascallares vs Alumni y Claromecó vs San Martín.

Primera

En cuanto a la máxima categoría, los duelos de Tercera División están programados para las 13:30 y los de Primera División a las 15:30 horas.

Ciclista vs El Nacional; Garmense vs Colegiales; Once vs Olimpo, Huracán vs Quilmes, Boca vs Echegoyen y Villa vs Agrario. Libre: Independencia.

Formativas femenino

No comenzaría el torneo femenino de fútbol formativo ya que los clubes quieren que sea de sub 17 para abajo ya que, en caso de ser sub 15, quedarían jugadoras afuera por edad y no podrían jugar el torneo. Cabe destacar, que se esperan novedades y esto se definirá en los próximos días.

