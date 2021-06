Ligia Piro, en el Perseguidor: “El artista tiene que comenzar a volcar dentro de su casa las experiencias”

El Perseguidor, en su edición Nº45, realizó una gran entrevista a Ligia Piro, actriz, cantante y compositora argentina. Recorrieron las influencias de su pasado, la historia de su familia, lo que la llevó a dedicarse a vida artística, sus grandes maestros y cómo fue su recorrido en el mundo de jazz, entre otras cosas.



Contame un poquito, tus padres fueron Susana Rinaldi y Osvaldo Piro ¿No pudiste ser otra cosa que artista?

Pude ser veterinaria, me parece que tiene que ver con algo de vocación y pasión, no está nada marcado y nada dicho, el salir de una familia de artistas. Siempre están, no sé si es el destino o uno nace con eso, para mí no había otra forma de expresión, es mi forma de vida y mi forma de hacer arte. No sé si tiene que ver con mi casa.

¿Tu abuela cantaba?

Sí, pero no profesionalmente. Tenía una voz hermosa, cantaba en las reuniones familiares y siempre rompía el hielo en los cumpleaños y cenas con amigos. Todos eso que pasó y se perdió, pero fue un poco la que marcó la condición artística dentro de mi casa, con mi mamá y mi tía Inés.

Yo pasaba mucho tiempo con mi abuela, con mi abuela en soledad, sin mi hermano y sin mis primos. Charlábamos de la vida, a mis 17 años encontré en mi abuela una gran amiga, con quien poder hablar. Siempre me gustaron las cosas pasadas y las historias familiares.

Eran conversaciones del pasado, yo que tengo una mente bastante soñadora, compartíamos películas e historias que habían sido verídicas. Por ahí, me decía cosas que me inventaba pero que a mí me gustaban igual, con el tiempo, fui a buscar en los libros cosas que hablaba con ella. Había una cosa muy especial entre mi abuela Ángela y yo.

¿Era argentina o inmigrante?

Mi abuela era argentina. Muy argentina. Su apellido era Leguizamón, ere descendiente de indígenas, creo que tenía familia araucana pero se murieron y se llevaron a la tumba muchas cosas y muchos secretos, no sé por dónde empezar a buscar.

La sabiduría que tenía ella, era la vida misma. Mis dos abuelas fueron gente muy pobre de la clase obrera argentina, que se les pedía dejar el colegio para trabajar y ayudar a la familia. Esa historia de vida y sabiduría, viene de la experiencia en donde había realidades realmente duras. Muchas de ellas no contadas.

¿Quién fue tu maestrea de canto?

África De Restes.

¿Eras muy joven?

En realidad yo venía con experiencias no muy agradables con otros profesores, había ingresado a otro conservatorio privado en el que no me había ido muy bien. Comencé a estudiar canto y me dolía mucho la garganta, me empecé a preocupar por la condición de mis padres ¡Busqué otro tipo de escuela!

Me comencé a preparar para el Conservatorio Nacional de Música. Mi primer maestro fue Roberto Brito, en el curso preparatorio, que fue un maestro muy muy bueno. Fue mi primer acercamiento a la escuela clásica.

Tiempo después entré al conservatorio y no me aprobaron en canto.

¿Era sordo el jurado?

Aprobé las otras materias. La carrera que yo había elegido era canto pero tenía complementarias como piano y demás. Sabía que no iba a hacer la carrera entera, no quería hacer los siete años, quería ser actriz y me gustaba el teatro.

Sabía, además, que quería meterme en el mundo de la actuación, iba a ser muy dificil, a los 18 años, tenía clarísima la situación. Era dificil seguir una carrera teatral que era de noche. Yo a canto lo cursaba a las 8 de la mañana.

Para mi modo de verlo en ese momento era sacrificado, pero yo quería seguir en esa escuela porque la técnica es fundamental. Tenía mucho placer con el jazz y me estaba familiarizando mucho con la música argentina y folklórica.

¿Por qué el jazz? Eras muy joven

La vida artística tiene muchos misterios, no lo sé especificar. Mi primer encuentro con África, yo no sabía como era ella, pero tenía una fama maravillosa de ser una muy buena docente y muy estricta. Pero mi mamá la conocía por ser compañera de canto.

El que me diera la posibilidad de cantar lo que yo quisiera fue una señal, un guiño de ella, para que yo me sintiera tranquila de que cantara lo que cantara iba a estar todo bien. Me encontré con un mundo. El jazz que me gustaba de muy chica y me encontraba con esos discos en casa, elegí ese porque me toco muy de cerca, me despertaba y me tocaba el corazón.

¿Cómo fue tu experiencia con Agustín Alezzo? Donde vos saliste como actriz y obtuviste premios

En realidad no, tuve muchas nominaciones. La realidad es que el único premio que gane es el Conex, y fue por mi carrera como contante. A mis diez años de carrera como cantante me entregaron el premio.

De todos modos, los premios a veces son importantes ¿No?

Los premios son un reconocimiento de los pares y de la gente de los medios, que son un mimo, podríamos decir. No hacen a tu carrera, no hacen al objetivo principal que es hacer arte y que la gente lo disfrute, además de poder vivir de esto.

¿Cómo era Agustín?

Siempre tenía un anécdota para compartir con sus alumnos, era un ser de calma. Que le daba a uno muchísima confianza al momento de pasar a un escenario y mostrar un trabajo. Me dio una escuela maravillosa. Pudimos hablar, no como alumna y maestreo, sino cuando me vio cantar. Su devolución y calma, la forma de transmitirle al alumno lo bueno, siempre lo llevo conmigo.

¿A qué edad comenzaste a trabajar profesionalmente?

A los 21 o 22 años, donde yo ya estaba absolutamente encaminaba. Mientras estudiaba, las dos carreras trabajaba, el artista no es una cosa mecánica, el artista cuando se forma comienza a tener su experiencia laboral.

El artista tiene que comenzar a volcar dentro de su casa las experiencias.

¿Tus padres te enseñaron?

Si, el respeto al público. No como una cosa, de que esto es arte, hacer lo que sea y mañana esto se convierte un papelón. La parte académica para mis padres era fundamental, no subirse al escenario si uno no estaba formado. Yo antes de subirme a un escenario, ya estaba formada sobre libros y autores, tenía familiaridad con mucha gente de la cultura y para mí eso era muy normal.

¿Eso fue marcando tu camino?

Va marcando, sin que uno se dé cuenta, una forma de vida. Hay cosas que hoy no las puedo pensar de otra manera, la música, hay cosas que se escuchan en el día de hoy y yo no las puedo escuchar ¡Si las puedo escuchar! pero es imposible no poner cara de culo cuando uno escucha determinadas canciones. Me forme con otros conceptos sobre el respeto y la calidad, no me considero ninguna erudita en nada, sino hablo de la forma y de ver las cosas con el respeto que hay que verlas

¿Dejaste la actuación? ¿Abandonaste?

No puedo decir que abandone pero me empecé a dedicar a la música más de lleno. Vino de Ciruela, una obra hermosa, fue la última que hice, se hizo en el Metropolitan de Buenos Aires. Esa obra fue hace 16 años, van a ser 17 en breve, no fue hace tanto, yo ya venía haciendo las dos cosas, teatro y canto. Fue un momento de bisagra para mí, que yo empezaba a grabar más discos, en el 2005 tenía uno y preparaba otros.

Se ve por las cosas que han pasado en mi carrera, yo me aboqué mucho más de lleno a mi carrera musical, evidentemente le di todo mi tiempo y energía a la música y a mi familia. Me case a hace 16 años y tengo 3 hijo, evidentemente todo no se puede.

¿Cuántos álbumes grabaste?

Siete.

¿Cuáles? Creo que me falta uno

LP; Baby!; Trece canciones de amor – Junto a Ricardo Lew; Strange fruit – Junto a Juan Cruz de Urquiza; Según pasan los años; Las flores buenas; Love.

Quiero creer que el último se sigue vendiendo

Pasa que todo el mundo dejo de comprar álbumes

Todo es por las redes sociales y las plataformas. No me gusta mucho la idea de las plataformas digitales, pero estoy en todas.

Hoy no podríamos concebir el trabajo musical sin estar al nivel de la tecnología. Los chicos no te compran discos, eso era de antes.

Solo compran CDs los viejos

Yo odio el USB cargado con 3500 temas, que no los puedo adelantar, ni cambiar, ni sacar el disco. Soy malísima puedo para eso.

¿Cuántos hijos tenés?

Tres. Román, Alex y Alicia.

¿Alguno está por la música?

Me parece que Alex, el del medio, el que tiene 10 años. Román tiene 14, está muy metido con la computadora y el diseño. Alex es más artista, tiene la sensibilidad más a flor de piel, tiene una expresividad para todo y un gran sentido del humor.

Es un rasgo de inteligencia el humor ¿Te parece?

Es, por lo menos, una forma de pasar mejor la vida. Empezamos riéndonos de nosotros mismos, reírse de otros todo el tiempo es macabro.

¿En el espectáculo “Según pasan los años” vos cantas con tu mamá?

Fue un espectáculo creado para mi mamá, primer concepto fue hacer un trabajo con una banda grande. Cuando lo hicimos con mi marido, quien fue el gestor de grabarlo en vivo, fue un momento muy hermoso del teatro. Lino Pataleano nos abrió el Maipo cuando no se le daba mucho lugar a los espacios musicales.

Cuando hicimos este proyecto, de hacer un concierto, y lo fui a hablar con Lino. A él se ocurrió el título. Tengo una relación hermosa con él, de muy chica.

Recuerda la historia del vals que elige tu mamá

Le dije “¿vos te animas a hacer tu propio espacio?”. Íbamos a hacer cuatro funciones y estuvimos tres meses.

“Vos vas a estar conmigo si esto sigue, porque lo hago contando con que vos participas, que en el medio entras cantas y te vas” Fue creado para ella, porque la anécdota era que yo quería cantar un vals, a mí me gustaba uno y a ella le gustaba otro.

Como ella me condicionaba con el tema del vals, yo elegí la canción.

En una entrevista dijiste que la cantante, en un contexto de hombres, es muy solitaria ¿Entendí bien?

Si lo debó haber dicho, por haberme puesto a hablar de las orquestas y los músicos que han sido en su mayoría hombres. Pero por una cuestión que por generaciones a la mujer tenía ese espacio estaba prohibido, porque era una profesión de vida ágil.

Mi abuela a lo único que llegó fue a presentarse en un concurso, lo ganó y todo, pero no era posible dedicarse a la vida artística. Eso duró muchos años, la historia del tango y el jazz, donde la mayoría era manejado todo por hombres, la cantante era una segundona.

Eso, no sé qué pasa hoy en dia, los grandes festivales de jazz estaban llenos de bandas de hombres. Por ahí, había en uno de los días del festival una banda con una cantante, y esa cantante, no era la principal.

Como yo soy de la generación de los nuevos músicos, finales de los 80 y principios de los 90, yo comencé en Clásica y Moderna y Notorius. En esos lugares, me iba encontrando también con situaciones que no me gustaban ver, a lo largo de mi carrera como cantante, tuve muchas cosas que mejorar.

Los festivales tenían que pensar en los cupos, yo estuve a favor de la ley de cupo, porque hacen la vista corta y esas cosas pasan.

