Liliana Cassataro: “el etiquetado frontal sirve como advertencia”

12 junio, 2023

Hace un tiempo atrás, se puso en vigencia la Ley de etiquetado frontal que tiene como objetivos: Garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada. Dar información nutricional comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas para resguardar los derechos de las y los consumidores. Ante esto, Liliana Cassataro, licenciada en nutrición de Tres Arroyos, dialogó con LU 24 y comentó sobre varias cuestiones de este tema.

En este hilo, Cassataro comentó: “fue una lucha de muchísimos años para lograr esta ley. En Argentina estamos sufriendo una epidemia de enfermedades transmisibles desde el punto de vista metabólico como la obesidad, diabetes, hipertensión y problemas renales. Entonces, se generó una necesidad de avanzar con la ley y finalmente se pudo concretar.”

Y siguiendo sobre el etiquetado frontal en la actualidad, expresó: “tenemos que tomarlo como una advertencia porque en general, hasta que esto no estaba asociaba lo verde con light y había vía libre para consumir. Hay que leer el etiquetado y también la composición nutricional que tienen los alimentos detrás. Suele pasar, que, con el apuro, por lo general no se leen y hay que tener restricción de acuerdo al problema nutricional que tenga.”

Además, detalló: “la obligación es para todos los alimentos, pero no está en todos porque tiene que ser gradual. No suele haber diferencias entre una marca u otra en los productos que son específicos como el azúcar.”

Finalmente y sobre las consultas, concluyó: “todavía la gente no está tomando consciencia de lo que es el etiquetado frontal. Parte de nuestro trabajo es la parte educativa y la difusión siempre es muy importante.”

