Limpieza de terrenos: lo que hay que saber sobre denuncias y procedimiento municipal

30 enero, 2020 Leido: 135

El estado de los baldíos suele ser un tema controversial de la dinámica urbana, y en este sentido, es importante saber que para solicitar la intervención municipal en la gestión de la limpieza de estos espacios se deben verificar determinados pasos. El subsecretario de Servicios Públicos, Roberto Pissani explicó a LU 24 que “hoy Tres Arroyos tiene unos 1600 terrenos con esta problemática, en principio en virtud del crecimiento urbanístico se fue trasladando del 0 al 500 cuando empezamos la gestión, allá por 2004, pasando por el 0 al 1000 en los años subsiguientes, después del 1000 al 1600 y hoy está entre el 2000 y el 2400 según el punto hacia el que se oriente el crecimiento de la ciudad. Reclamarle a Juan Municipio es lo más fácil pero los terrenos tienen propietarios, aun cuando es verdad que nosotros tenemos la obligación de gestionar y conservar las buenas formas como estado y de eso nos ocupamos”.

En primer término se convoca a los propietarios a través del diálogo para que procedan a la limpieza, posteriormente de no concretarse se realiza una intimación por escrito, luego viene la multa y finalmente, de no lograrse por estas vías, la Municipalidad ingresa al terreno para acondicionarlo. “Esto sin duda es más sencillo que ingresar a una propiedad, donde hay otras trabas legales. Pero lo importante es que la gente comprenda que esto tiene un costo, que además no se recupera a través de ninguna tasa; y que además tiene un impacto en la convivencia entre vecinos, por eso siempre se apela al diálogo. Las situaciones son muy diversas: hay quienes acceden a un terreno como inversión, otros lo reciben como herencia y hay casos de abandono. Y los procedimientos operativos no son fáciles: suele haber, además de pastizales altos, basura de mucho tiempo, en una paradoja con el tratamiento de avanzada que tenemos en el Municipio, y por el que nuestro intendente da charlas por todo el país porque Tres Arroyos es un ejemplo, de los residuos domiciliarios”, consideró Pissani.

Finalmente, aclaró el funcionario que “cuando nos ven trabajar en un terreno particular es necesario saber que se carga el costo a la partida, de manera que aun cuando ahora no se pague, si esa propiedad se vende en algún momento la deuda va a aparecer”.

Los interesados en conocer aspectos de esta tarea o formular denuncias pueden acercarse a Castelli 655 o llamar al 420028.

