Limpieza e intimación por falta de mantenimiento en un edificio de calle Betolaza

7 octubre, 2025 0

A raíz de una denuncia realizada a través de redes sociales, el Municipio intervino en un edificio ubicado en la segunda cuadra de calle Betolaza, donde se constató un importante deterioro edilicio y un notable estado de suciedad en la vereda.

Con el objetivo de garantizar la libre circulación de los vecinos y prevenir la proliferación de roedores, se procedió a la limpieza del sector y a la intimación correspondiente a los responsables del inmueble para que regularicen su situación.

Desde la Municipalidad se recuerda que los reclamos y denuncias pueden realizarse mediante la aplicación “Mi Tresa”, donde los vecinos pueden adjuntar fotos, videos y la ubicación exacta del problema.

De esta manera, el reclamo llega directamente al área correspondiente, agilizando la respuesta.

También pueden canalizarse consultas o denuncias a través de las redes sociales oficiales del Municipio o a través del whatsapp de “Arroyito” 2983509001.

Asimismo, se reitera que es responsabilidad de cada frentista mantener las veredas limpias y en condiciones, tanto por una cuestión de convivencia como para evitar futuras intimaciones.

Volver