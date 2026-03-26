Limpieza y ordenamiento en el predio final de Residuos

26 marzo, 2026 1

Ante los pedidos y quejas de los vecinos, el Municipio decidió empezar a ordenar y mejorar el predio de disposición final de residuos.

El foco está en mantener más limpio, cuidado y sin situaciones que vuelvan a generar problemas, avanzamos día a día con acciones concretas. Hoy el lugar está más prolijo, con tareas concretas para prevenir incendios intencionales, que ya fueron denunciados y están en la Justicia.

Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso para hacer las cosas mejor.

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