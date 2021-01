Lin Calel: agradecen a Bomberos y Delegado de Copetonas por rescatar a un toro que cayó en un pozo (video)

5 enero, 2021

El pasado sábado 2 de enero los Bomberos Voluntarios de Copetonas rescataron a un toro de 500 kilos que había caído a un pozo de 5 metros en el sector de la estación ferroviaria de Lin Calel y Daniel Almirón les agradeció públicamente por LU 24, al igual que lo hizo con el Delegado de Copetonas y a toda la gente que se acercó a brindar colaboración.

“Hay un pozo que yo estaba haciendo, se encontraba tapado, el toro es muy manso por eso se acercó a la casa. Cuando nos quisimos acordar hubo un ruido a chapa y cayó 5 metros para abajo, fue a última hora de la tarde”, expresó.

Ante el desafortunado suceso, Almirón se comunicó con Mariano Hernández (delegado de Copetonas) que rápidamente se encargó de avisarles a los Bomberos. “Por el problema de conexión que hay acá, muchas veces no hay internet y no hay luz, no me podía comunicar con los bomberos”, dijo.

Además, precisó que “esto pasó atrás de la estación, está en el pueblo y la gente cuando vio la autobomba se vino automáticamente hacia acá. Estuvimos como tres horas tratando de sacarlo, gracias a Dios salió todo bien, gracias a la ayuda”.

Para rescatar al animal debieron armar un arco con un aparejo, utilizar el camión de los bomberos con un malacate, bajar con escaleras, agarrarlo y ponerle cinchas, entre otras cosas. Sumado a esto, según Almirón, fue fundamental la ayuda de la gente que del otro lado estuvo tirando para que no se vaya a voltee.

Almirón informó que “el toro se encuentra en buenas condiciones. Al principio estaba medio acalambrado pero ahora está bien. Se encuentra con las vacas, muy lejos del pozo”, añadió.

“Yo no tenía señal, por suerte está Mariano Hernández en todo lo que la gente precisa. Salió a buscar a los bomberos, se comunicó con el jefe, vinieron con dos chicas allá del cuartel y dos bomberos. Laburaron fuerte, toda la gente”, puntualizó Daniel.

