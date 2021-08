Lionel Messi no continuará en Barcelona y su futuro es una incógnita

5 agosto, 2021 Leido: 225

El astro del futbol mundial, Lionel Messi no seguirá en el Club Barcelona de España. Esta noticia no solo impactó en sus fans sino que también sorprendió al propio Messi. Antes de la Copa América, en su cabeza estaba avanzada la idea de que continuaría dos años más en Barcelona para luego irse a jugar al Inter de Miami.



El club español, en estos momentos, afronta una crisis financiera desde hace mucho tiempo, que le impidió realizar contrataciones de futbolistas. Eso produjo, por ejemplo, que cuando Messi pidió por Neymar no llegara, y profundizó el conflicto con el ex presidente Josep María Bartomeu.

Según trascendió en una reunión, le advirtieron al futbolista que, si bien Barcelona se fue desligando de jugadores para ajustar los números y así hacerle lugar a su contrato, los movimientos no alcanzaban. Y que era necesario cambiar condiciones para cerrar su nuevo vínculo con la institución.

Ahora la incógnita está en el futuro club en el que jugara el 10, aparentemente pican en punta en Manchester City de Guardiola, el PSG de Neymar y Di Marìa y el Inter de Milán de Lautaro Martínez.

Volver