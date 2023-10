Lisandro Matzkin, conforme con el resultado en Pringles

23 octubre, 2023

El intendente Lisandro Matzkin, de Coronel Pringles, se mostró conforme con lo logrado en la elección de este domingo, y dijo que el resultado “se destaca un poco por el bajo desempeño de la fuerza que represento a nivel nacional y provincial, y en nuestro caso, creo que tuvo que ver con la valorización de la gestión local, ya que incrementamos los votos de las PASO, del 45 al 55%”.

Analizó el triunfo a nivel nacional, y dijo que “con una oposición dividida será difícil para el oficialismo”, y que en la Provincia, Kicillof, “mas allá de los resultados en los distritos del Conurbano estuvo acompañado en el interior, yo creo que hizo algunas cosas bien”.

“Hemos tenido momentos muy buenos y otros de tensión” manifestó respecto al trato con el mandatario bonaerense, pero en líneas generales yo represento a 25 mil pringlenses y cuando voy a gestionar me pongo la camiseta de Pringles, uso la de Juntos por el Cambio porque me representa, pero, reitero me pongo la camiseta como pringlense”.

