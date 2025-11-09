Lisandro Matzkin: “Pringles está bien” (audio)

El jefe comunal de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, habló con LU 24 sobre el desarrollo de su gestión, considerando que el distrito “está bien” con demandas sobre todo en el sector de salud, al igual que sucede en el resto de las comunidades de la región.

Destacó en principio el triunfo electoral de su espacio, alineado con la Alianza La Libertad Avanza, en septiembre en las elecciones provinciales, incrementando el resultado en la nacional del pasado 26 de octubre.

Sobre el estado económico, afirmó que se encara obra pública con fondos municipales, con dos barrios de viviendas y la construcción de un Polideportivo, cloacas y agua, entre otros emprendimientos, y se refirió a la firma con el Banco Provincia de un leasing para la compra de cuatro camiones para renovar la flota de recolección de residuos, reciclando los actuales que serán destinados a otras dependencias, más una ambulancia para el sector de salud.

Al hacer referencia a los pedidos en coberturas sociales, expresó que “antes nunca tuve en mi escritorio pedidos para la compra de prótesis, o de una amigdalitis para un chico, yo no puedo decirles que no cuando tengo ese tipo de reclamos, cuando los adultos mayores no pueden comprar sus remedios, o pienso en la persona que está sufriendo en la cama del hospital con el rechazo de su obra social para la compra de la prótesis”, a la vez que acordó que “la situación es similar en otros distritos”

