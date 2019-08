Lista 2 del Frente de Todos: “Somos los que siempre estuvimos con Cristina”

Los precandidatos a concejales por la Lista 2 del Frente de Todos, Guillermo Leguizamón y Adriana Guerrero visitaron los estudios de LU 24 en la última semana de campañas PASO.

“Somos los que siempre estuvimos con Cristina y siempre defendimos a Cristina, del otro lado donde teníamos que hacer la unidad es el Frente Renovador, quienes estuvieron levantando la mano junto a Macri y a Vidal acompañándolos en las leyes”, sostuvo la presidente del PJ, Adriana Guerrero.



También se refirió a quien encabeza la lista: “Cuando se propuso a Alberto y él dijo que no era político, si tiene un afán por poder ayudar de poder hacer algo por el otro, tiene una vida muy tranquila, no tiene necesidad de complicarse, pero le gusta hacer algo por el otro”, y agregó que en las recorridas por el barrio mucha gente conocía a Alberto Ismael: “Es muy querido”.

A su turno Guillermo Leguizamón afirmó que “la lista está conformada por un grupo humano realmente maravilloso, con gente muy comprometida, muy transparente, por sobre todas las cosas con un profundo sentimiento de empatía hacia el otro que creo que es una condición necesaria para cumplir un rol en la administración del Estado, creo que esto es una de las bases que tiene el peronismo a diferencia de las otras fuerzas políticas y eso lo llevamos muy adentro y es parte de nuestra esencia como ser humano”.

También agregó que “hoy nos encontramos que en muchos hogares de Tres Arroyos se hace muy difícil comer y eso es muy grave, ya estamos llegando a ese límite y no es una cuestión de perspectiva. Nosotros hablamos de un pasado que fue mejor e incluso hablamos de un futuro mucho mejor que el pasado”.

Finalmente la presidenta Adriana Guerrero expresó que la lista que pierda acompañará a la ganadora.