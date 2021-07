Lista única en CELTA: “a pesar de la pandemia tratamos de trabajar con normalidad”, dijo Mendiberri

Una única lista que responde al oficialismo se presentó para las elecciones de delegados de la CELTA, de manera que el viernes se realizó la reunión del Consejo de Administración y se la proclamó como ganadora, suspendiendo el acto eleccionario de manera de evitar los gastos que acarrea. La titular de la Cooperativa, Marisa Mendiberri, aseguró que “estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible teniendo en cuenta la situación de la pandemia, que nos tiene bastante atados, pero tratando de buscar la mayor normalidad posible”.

“La asamblea de delegados todavía no tiene fecha definida pero será en septiembre, y se renovarán los cargos vencidos en el 2020, porque habrá prórroga, por decisión del INAES, para los cargos de 2021 hasta el 2022, y los de ese año hasta el 2023. Además se considerará la presentación, por separado, de las memorias y balances de 2020 y 2021”, puntualizó Mendiberri.

La presidenta del Consejo de Administración de CELTA, en tanto, aseguró que los números de la Cooperativa “están bien pero dentro de lo que se puede, porque venimos de épocas difíciles, de no tener tarifas, de disminuir la cobranza por los inconvenientes que la gente atraviesa en sus trabajos, en los comercios. La Cooperativa no es ajena a lo que pasa en toda la sociedad. Y la cobrabilidad está mejorando, lo que para nosotros es alentador”.

En este sentido, advirtió que el incremento del 5% que se autorizó para las tarifas “no significó nada, porque venimos de un atraso tarifario de dos años y además los insumos que se compran para el servicio eléctrico y el canal son en dólares. Es complejo mantener una economía con ingresos en pesos y erogaciones en dólares”.

