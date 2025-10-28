LLA también ganó en San Cayetano: “El Riesgo Kuka quedó atrás”, afirmó Hauri

28 octubre, 2025 7

En San Cayetano, La Libertad Avanza se impuso contundentemente en las Legislativas 2025, por tal motivo, el referente Bernardo Hauri habló con LU 24 y dijo “estamos muy satisfechos, tenemos la esperanza y entusiasmo para continuar con el cambio, esperamos contar con el número necesario de legisladores para cambiar las reglas del juego, el futuro es emocionante para todos e incluso el mercado”.

“Esperábamos un resultado mejor al obtenido en septiembre, pero superó nuestras expectativas, las opciones eran volver al pasado o seguir adelante con las reformas, el camino es largo y difícil, todos estamos dispuestos a transitarlo para ser un país desarrollado”, enfatizó.

“En un mes cambiamos las cosas por que en nuestra ciudad los ciudadanos se dieron cuenta que teníamos que ir hacia al futuro con la medidas propuestas por La Libertad Avanza, a nivel nacional y provincial, influyó mucho la Boleta Única para evitar el fraude electoral”, remarcó.

“Lo que sigue es muy bueno”

“Los votantes pensaron mucho en la figura del Presidente, quien se impuso con mucho liderazgo, evidenciándose en el resultado, lo que sigue es muy bueno y somos optimistas, ya que el “Riesgo Kuka” quedó atrás, eso se notó inmediatamente en la baja del dólar, el Riesgo País, el aumento de las acciones”, expresó.

“Será mucho más fácil trabajar sin palos en las ruedas impuestos por el Poder Legislativo, cambiaremos las reglas para mejorar el futuro de los argentinos yendo para el lado correcto”, aseguró y anticipó que “desde el 10 de diciembre, avanzaremos en las reformas con nuevas leyes y el consenso adecuado entre legisladores, negociando entre todos, avanzando hacia el lado correcto”.

Finalmente, consultado sobre si será candidato a intendente en 2027, manifestó que “soy humilde y voy a mantener mi decisión de no meterme, aunque estoy a disposición para postularme, aun así, espero la decisión del equipo respetando sus ideas y planes, no sé qué tiene el destino para mí, trato de ser cauto, trabajando día a día por y para los habitantes”.

Volver