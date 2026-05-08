Llaman a licitación para la venta del tomógrafo del Hospital

8 mayo, 2026 75

La Municipalidad de Tres Arroyos llama a licitación pública 1/26 destinada a la venta de un tomógrafo marca Toshiba usado tipo helicoidal spiral, de 16 cortes, modelo Activion YSX-3010.

La venta de los pliegos tiene un valor de $ 35.000 y pueden adquirirse o consultarse en el Departamento de Compras y Suministros del Centro Municipal de Salud del Partido de Tres Arroyos, Primera Junta 400, a partir del día 7 hasta el 26 de Mayo de 2026, en horario administrativo.

La fecha de apertura de ofertas será el miércoles 27 a las 10:00 en Avenida Rivadavia 1 -primer piso – (despacho Director de Asesoría Letrada)

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