Llaman a votación popular para nombrar los pasajes peatonales del Barrio Obrero

7 noviembre, 2025 0

El Concejo Deliberante lanzó una consulta popular para el nombramiento de las sendas peatonales del Barrio Obrero ubicadas entre Suipacha y Chile y entre Canadá y Mitre.

En esta oportunidad, la propuesta consiste en denominar dichos pasos como “Pasaje Peatonal Eva Perón” y “Pasaje Peatonal Juan Domingo Perón”, respectivamente.

La consulta estará abierta durante treinta días corridos para que la comunidad pueda votar, proponer nuevos nombres o realizar sugerencias. Invitamos a las y los vecinos a ingresar a: https://forms.gle/ua5jUyXfyYkmMyJn7

