Llega a La Casona el sainete “El Día que no me quieras”

5 mayo, 2022 Leido: 45

Se presentará en La Casona el viernes 13 de mayo a las 22.30 “El Día que no me quieras”, un sainete interpretado por Sergio Pessina y Fabián Rodrigo, el que con singular éxito se presentara con singular éxito durante la temporada veraniega .

Breve resumen de la obra: Una noche cualquiera de comienzos de los 70s… Llueve, dia desapacible. Un bar de escasa monta, un mozo amargado, que alguna vez brilló como guitarrista de tango, atiende el local, propiedad de la madre. Ningún parroquiano, hasta que entra un hombre, mojado.

Atribulado por un desengaño amoroso reciente, intenta comunicarse via teléfono público con su ex novia. Al no conseguirlo, toma de obligado confesor al mozo. A partir de aquí, se sucede una serie de diálogos que promueven la interpretación de algunos tangos, en clave de comedia.

El guión pertenece a Pessina, quien encarna al Maestro, y Rodrigo lo hace en la piel de Vincenzo Cataldi. La escenografía es de Jorge Caldentey.

Por reservas de entradas, dirigirse a La Casona, en Avenida Rivadavia 641, o comunicarse al teléfono2983-355320.

