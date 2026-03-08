Llega a su fin la edición 57 de la Fiesta Provincial del Trigo

Luego de cuatro jornadas en las que, con una gran convocatoria hacia la población tresarroyense y de la toda la zona, por los distintos aspectos que formaron parte de la 57a Fiesta Provincial del Trigo, llega su día final, con una nutrida agenda que comenzará con el Acto oficial en horas de la mañana, a partir de las 11:00 y contará con la presencia del Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, Javier Rodríguez, quien dará el tradicional “Golpe de Reja” para dejar inaugurada la Fiesta, y el posterior desfile por la Avenida Ituzaingó, este domingo concluirá el evento triguero provincial.

En el transcurso del acto se otorgarán las distinciones a la Maestra Rural, Elda Noemí Pippig, de Copetonas; al Peón Rural, José Armando Kyanka, y al Agricultor Pionero, Oscar Erpelding.

También se reconocerá con la Espiga de Oro, que instituye anualmente el Centro Regional de Ingenieros Agrónomos de Tres Arroyos (CRIATA), al investigador bahiense, Ingeniero Agrónomo Pablo Federico Roncallo.

A las 13:00 tendrá lugar un lunch de camaradería con la entrega de reconocimientos del concurso de muestras de trigo, en el Centro Cultural La Estación.

Desde las 17:00, habrá espectáculos infantiles en el Escenario Mayor “Juan Pesalaccia”.

A las 20:30 se abrirá el Escenario Mayor y el show principal de cierre, será a todo ritmo con los distintos artistas locales y la presencia estelar del cordobés Luck Ra.

